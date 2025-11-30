Radiografía del antisanchismo
- A la buena de dios va este país, por Jordi Gracia.
- El desalojo del poder (o el problema del marco), por Meritxell Batet.
- La obscenidad normalizada, por Ángeles Caballero.
- La insoportable pesadez del antisanchismo, por Belén Barreiro.
- Antisanchistas de hoy, antifelipistas de ayer, por Sergio del Molino.
- Ayuso y la maldición, por Miguel Sánchez-Romero.
- Crónica marciana del colapso democrático, por Jordi Gracia.
- Vuelve la Batalla Cultural: Debate épico entre feminista vs periodista independiente en directo y sin censura, por Proyecto UNA.
- Las raíces ideológicas de Zohran Mamdani, por Carlos Corrochano.
- Las democracias penitentes, por José María Ridao.
- Obra en marcha. A cara de hiena, por Bernat Castany.
- La Babel feminista. Apuntes para una traducción cultural del concepto de género, por Patrícia Soley-Beltran.
- Todas las canciones son tristes. Viendo de nuevo a Radiohead, por Ramón Reboiras.
- Historia privada de una fotografía. La tortilla con cebolla, por Pablo Juliá.
Humor contra la broncaVer más
Puedes leer los números anteriores aquí.