Transparencia total
Transparencia total
Buscar

Radiografía del antisanchismo

Radioarafía del ANTISANCHISMO
Radioarafía del ANTISANCHISMO TintaLibre
  • A la buena de dios va este país, por Jordi Gracia.
  • El desalojo del poder (o el problema del marco), por Meritxell Batet.
  • La obscenidad normalizada, por Ángeles Caballero.
  • La insoportable pesadez del antisanchismo, por Belén Barreiro.
  • Antisanchistas de hoy, antifelipistas de ayer, por Sergio del Molino.
  • Ayuso y la maldición, por Miguel Sánchez-Romero.
  • Crónica marciana del colapso democrático, por Jordi Gracia.
  • Vuelve la Batalla Cultural: Debate épico entre feminista vs periodista independiente en directo y sin censura, por Proyecto UNA.
  • Las raíces ideológicas de Zohran Mamdani, por Carlos Corrochano.
  • Las democracias penitentes, por José María Ridao.
  • Obra en marcha. A cara de hiena, por Bernat Castany.
  • La Babel feminista. Apuntes para una traducción cultural del concepto de género, por Patrícia Soley-Beltran.
  • Todas las canciones son tristes. Viendo de nuevo a Radiohead, por Ramón Reboiras.
  • Historia privada de una fotografía. La tortilla con cebolla, por Pablo Juliá.
Humor contra la bronca

Humor contra la bronca

Ver más

Puedes leer los números anteriores aquí.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats