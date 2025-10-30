Humor contra la bronca
- El antídoto del humor, por Jordi Gracia.
- Por no llorar, por El Gran Wyoming.
- No es humor todo lo que reluce, por Miguel Sánchez-Romero.
- Yo me río de ti y de mí, no te pongas nervioso, por Isabel Calderón.
- Humores, amores, terrores y otros afectos políticos, por Jónatham F. Moriche.
- La vida era para siempre, por Rosa León.
- 50 años sin Franco, por Maruja Torres.
- Salir del colegio, por Luis García Montero.
- Cuando entonces, por Álvaro Pombo.
- Un país adormecido, por Carmen Claudín.
- Una ilusión inédita, por Victoria Camps.
- Progres o fachas, por Pilar Bonet.
- Crónica íntima de un corresponsal en Jerusalén, por Marc Campdelacreu.
- Mi padre, el sobreviviente, por Reed Brody.
- Entrevista a Wendy Brown, por Carlos Corrochano.
- Una verdad bajo los escombros, por Mónica Pérez Sobrino.
- Obra en marcha. Mi padre el converso, por Máximo Pradera.
- Un año crucial en la vida de Robert Redford: 1959, por Santiago Vicent.
- Historia privada de una fotografía. Y se murió por fin, por Javier Cercas.
La pandemia del narcisismoVer más
Puedes leer los números anteriores aquí.