Humor contra la bronca

  • El antídoto del humor, por Jordi Gracia.
  • Por no llorar, por El Gran Wyoming.
  • No es humor todo lo que reluce, por Miguel Sánchez-Romero.
  • Yo me río de ti y de mí, no te pongas nervioso, por Isabel Calderón.
  • Humores, amores, terrores y otros afectos políticos, por Jónatham F. Moriche.
  • La vida era para siempre, por Rosa León.
  • 50 años sin Franco, por Maruja Torres.
  • Salir del colegio, por Luis García Montero.
  • Cuando entonces, por Álvaro Pombo.
  • Un país adormecido, por Carmen Claudín.
  • Una ilusión inédita, por Victoria Camps.
  • Progres o fachas, por Pilar Bonet.
  • Crónica íntima de un corresponsal en Jerusalén, por Marc Campdelacreu.
  • Mi padre, el sobreviviente, por Reed Brody.
  • Entrevista a Wendy Brown, por Carlos Corrochano.
  • Una verdad bajo los escombros, por Mónica Pérez Sobrino.
  • Obra en marcha. Mi padre el converso, por Máximo Pradera.
  • Un año crucial en la vida de Robert Redford: 1959, por Santiago Vicent.
  • Historia privada de una fotografía. Y se murió por fin, por Javier Cercas.
La pandemia del narcisismo

Puedes leer los números anteriores aquí.

