La pandemia del narcisismo

Portada TintaLibre 139 - La pandemia de Narciso.
Portada TintaLibre 139 - La pandemia de Narciso. IL
  • Narcisos todos (y nueva etapa de ‘TintaLibre’), por Jordi Gracia y Jesús Maraña.
  • Elogio de Nabudonorcito, por Bernat Castany.
  • La pornografía de la intimidad: del VHS al Instagram, por Rebeca Carranco.
  • La fiebre del Yo, por Juan Tallón.
  • Los egos ridículos (y el liderazgo de Trump), por Marta Peirano.
  • Qué cuenta de ti OnlyFans, por Anna Pazos.
  • Por dentro y sin filtro: fisgando en Facebook, por Giselle Leclercq.
  • La sepultura del narcisismo, por Jan Corbella.
  • Gaza. La cara de un genocidio con Europa de espaldas, por Olga Rodríguez.
  • El apocalipsis casi siempre defrauda a sus profetas, por Claudi Rodríguez.
  • No es país para zoquetes, por Miguel Sánchez-Romero.
  • Marx ‘glitchea’. Disidencia, estética y videojuegos, por Bernat Garí.
  • Luces (negras) y muchas sombras. Creatividad, racismo y violencia en Birmingham, por Duncan Wheeler.
  • ‘The Studio’. Hollywood se ríe de Hollywood (y lo hace bien), por Paloma Rando.
  • Historia de una fotografía. El desafío Lamine Yamal, por Ramón Besa.
