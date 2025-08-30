Los tumbos de la derecha

Ni rutas ni rumbos: la derecha da sobre todo tumbos, por Jordi Gracia.

La corrupción en democracia. Un Conversatorio con Soledad Gallego-Díaz y Neus Tomàs moderado por Jesús Maraña.

¡Los del PP son unos cachondos! Sobre el programa político del Partido Popular, por Ignacio Sánchez-Cuenca.

Los números de la derecha: fiscalidad y economía, por Carmen Durrer.

La anemia internacional del PP, por Carlos Corrochano.

La nueva derecha mediática y las trampas progresistas, por Lilith Vestringe y Rodrigo Amírola.

¿Qué les han hecho los inmigrantes? La encrucijada del Partido Popular, por Gonzalo Fanjul.

¿Banalizando las instituciones? El proceso contra el Fiscal General del Estado, por Jordi Nieva-Fenoll.

La política MMA: un perfil de Feijóo, por Manuel Rivas.

“Tuyo es el partido”, Feijóo y el Congreso del PP, por Ignacio Peyró.

Celebrar sin complejos la muerte de Franco, texto de Jordi Gracia, dibujos de Flavita Banana.

Antisemitismo, la búsqueda insomne, por José María Ridao.

Entrevista a Jaume Palomera, autor de El secuestro de la vivienda, por Carlos Quesada.

Dimisiones engañosas, por Miguel Sánchez-Romero.

Cine. En el corazón de La Cañada Real, por Guillermo Galoe.

Series. We Are Lady Parts, vender rabia étnica, por Luz Gómez.

A propósito de The Great Lillian Hall, por Lluís Pasqual.

Mapa de Librerías. Passarella, Picanya, València.

Historia de una fotografía. El caso Montoro, por Federico Quevedo.

