La IA no destruirá el periodismo, pero puede volverlo invisible

Hubo un momento, hace apenas dos décadas, en que los periódicos comprendieron que Internet había roto para siempre el viejo equilibrio entre información, publicidad y poder. La prensa perdió entonces el monopolio de la distribución, pero conservó algo esencial: seguía siendo quien producía la información original que alimentaba el ecosistema digital.

Durante la mayor parte de la historia moderna del periodismo, la relación entre los medios y el público fue relativamente directa. Los lectores compraban un periódico, encendían la radio o visitaban una página web. Los límites entre productor y consumidor eran claros, incluso cuando existían intermediarios de distribución. Hoy esa relación está cambiando.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa plantea ahora una amenaza más profunda. Ya no se trata solo de que las plataformas distribuyan contenidos ajenos. Se trata de que puedan absorberlos, resumirlos, reorganizarlos y devolvérselos al usuario sin necesidad de pasar por el medio que los produjo.

Cada vez más personas acceden a la información no buscando directamente un medio concreto, sino interactuando con sistemas que agregan y sintetizan contenidos. Una pregunta escrita en una interfaz de IA puede generar una respuesta elaborada a partir de múltiples fuentes, condensada en un único texto coherente. El trabajo periodístico original sigue siendo esencial –sin él no habría nada que resumir–, pero su origen se vuelve menos visible. El periodista, en cierto modo, sigue presente, pero deja de ocupar el centro y esa no es una cuestión tecnológica sino que atraviesa las conversaciones sobre negocio, democracia, audiencias, suscripciones, credibilidad y futuro de las redacciones. La sensación dominante es de cambio de era. El periodismo ha entrado silenciosamente en una segunda gran crisis digital y la diferencia es decisiva.

Si Google y Facebook todavía enviaban tráfico a los medios, los asistentes conversacionales aspiran, en cambio, a sustituir parcialmente la experiencia misma de lectura. El usuario pregunta. La IA responde. Y el periódico desaparece del recorrido. Es lo que Reuters Institute ha definido como el paso de la economía del clic a la economía de las respuestas. Es una fórmula aparentemente técnica, pero describe una mutación enorme. Durante años, los medios compitieron por atraer lectores hacia sus portadas digitales. Ahora temen que la conversación informativa ocurra directamente dentro de sistemas como ChatGPT, Gemini o Claude, sin visita, sin publicidad y, sobre todo, sin vínculo con la marca periodística.

El gran miedo de las redacciones no es únicamente perder tráfico. Es perder relevancia cultural. Quizá estamos asistiendo al fin de la portada como centro organizador de la vida pública. Durante más de un siglo, los periódicos jerarquizaron el mundo. Decidían qué abría el día, qué era importante, qué merecía atención colectiva. La IA fragmenta esa experiencia en millones de respuestas individualizadas. Cada usuario recibe una realidad ligeramente distinta.

Concentración de poder

La consecuencia no es solo económica. También democrática. Lo más importante es que se erosiona la posibilidad de una conversación pública compartida y ello incide directamente sobre los consensos imprescindibles para la salud de la democracia y la cohesión social. Sin una noción compartida de la realidad estamos desnudos frente a los deepfakes y la manipulación sintética.

Detrás de esa transformación aparece otra cuestión todavía más delicada: la concentración de poder informativo en manos de unas pocas grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Nunca antes en la historia contemporánea un número tan reducido de compañías había tenido tanta capacidad para ordenar el acceso global a la información, definir qué contenidos circulan, qué medios son visibles y bajo qué condiciones económicas. La Unión Europea empieza a comprender que la discusión sobre la IA no es únicamente tecnológica ni comercial, sino también política y democrática. El European Union Artificial Intelligence Act, la Digital Services Act o la European Media Freedom Act responden precisamente a ese temor: que el espacio público europeo quede subordinado a algoritmos, modelos lingüísticos y plataformas privadas cuyo funcionamiento escapa al control democrático. Es una cuestión de soberanía. Soberanía informativa, cultural y tecnológica. Porque si Europa no es capaz de poner límites regulatorios a las grandes plataformas, corre el riesgo de que buena parte de su conversación pública quede mediada por actores privados que no responden ni a criterios editoriales ni a intereses democráticos europeos.

Sin embargo, el mismo fenómeno que amenaza al periodismo puede reforzar su valor. Si la IA convierte la información básica en una mercancía abundante y casi gratuita, entonces lo verdaderamente escaso pasa a ser otra cosa: la confianza. Como en una inundación, lo realmente valioso es el agua potable. La abundancia de texto, de ruido, hace más escasa y más valiosa la credibilidad. La paradoja es fascinante. Nunca hubo tanta capacidad para producir contenido. Y quizá nunca fue tan importante distinguir qué contenido merece ser creído y leído.

De entrada, la IA en las redacciones se está utilizando como una nueva herramienta del oficio. Las aplicaciones prácticas ya están transformando las redacciones con las transcripciones automáticas, las traducciones, la subtitulación de vídeos, la búsqueda de documentación, el análisis masivo de datos, la detección de patrones, la verificación audiovisual y la ordenación y recuperación de archivos. No ha habido un momento único de disrupción, ninguna línea clara que separe la vieja redacción de la nueva. La tecnología se ha ido instalando casi imperceptiblemente en las rutinas diarias de los periodistas. Un reportero sube una transcripción y recibe un resumen estructurado. Un editor prueba titulares alternativos generados en segundos. Un equipo de producto experimenta con nuevas maneras de recomendar artículos a los lectores a partir de sus hábitos de consumo. Todas estas herramientas, que hace tres años parecían futuristas, ahorran hoy horas de trabajo rutinario y mecánico que se pueden dedicar a dotar nuestra información de valor añadido: investigar, contextualizar, contrastar y narrar. La IA abarata el contenido commodity, pero aumenta el valor del análisis, la interpretación y la autoridad editorial.

Dinámicas de optimización

El riesgo es emborracharse si la jerarquización, el enfoque narrativo o la selección editorial dejan de depender del criterio profesional y pasan a estar excesivamente condicionados por métricas, algoritmos y dinámicas de optimización. Un titular puede seguir siendo escrito por un editor, pero probablemente estará influido por datos sobre rendimiento y comportamiento de audiencia. Una historia puede seguir seleccionándose por criterios periodísticos, pero esos criterios conviven cada vez más con analíticas y objetivos de visibilidad. La inteligencia artificial ayuda a llegar al lector e intensifica estas dinámicas porque las vuelve más rápidas, más precisas y más omnipresentes.

El problema aparece si la lógica industrial invade o ahoga el núcleo editorial. El gran temor académico y profesional es que la automatización no se limite a tareas auxiliares, sino que empuje hacia un periodismo más rápido, más barato y más homogéneo. La inteligencia artificial puede ayudar a producir información. Pero no puede asumir la responsabilidad pública. No se puede olvidar qué merece ser explicado, cuál es el contexto, cuáles son las consecuencias y quién somete a verificación.

La palabra clave es confianza. Necesita una defensa feroz de la propiedad intelectual, conscientes de que nuestro principal activo ya no es solo la información, sino la confianza acumulada durante décadas. La IA puede asistir, pero el juicio editorial sigue siendo irreductiblemente humano.

Es importante que los medios se doten de códigos éticos para la utilización de la IA. En el caso de Ara somos conscientes de que muchas herramientas de IA procesan información en sus servidores y pueden utilizarla para entrenar modelos. Por ello, solo pueden utilizarse herramientas corporativas autorizadas para trabajar con material sensible, y queda prohibido introducir en ellas datos que identifiquen fuentes confidenciales, investigaciones en curso o documentos reservados. En materia de verificación, el código recuerda que los modelos de IA pueden inventar datos, citas o referencias. Por ello, ninguna información generada por IA puede publicarse sin contraste independiente y acceso a fuentes verificables.

En el fondo, el debate actual recuerda una vieja intuición de la historia del periodismo: cada revolución tecnológica destruye parte del ecosistema anterior, pero también redefine el valor diferencial del buen periodismo. La IA tampoco hará desaparecer automáticamente el periodismo. Pero probablemente sí eliminará parte del periodismo indiferenciado, repetitivo y puramente agregador.

El gran interrogante es quién sobrevivirá económicamente durante la transición. Porque la cuestión decisiva sigue siendo el negocio. ¿Por qué alguien pagará una suscripción si una IA puede resumir gratuitamente las noticias del día? Esta es la pregunta que obsesiona hoy a directivos y editores. Los más pesimistas creen que la IA destruirá el tráfico y reducirá la disposición a pagar. Los más optimistas sostenemos exactamente lo contrario: que cuanto más ruido automatizado exista, más valor tendrán las marcas capaces de ofrecer criterio, profundidad, honestidad intelectual y que sean capaces de crear una comunidad construida por una relación de confianza con sus lectores.

El verdadero cambio de era no consiste solo en la aparición de una nueva tecnología. Consiste en el desplazamiento del valor. Durante años, el valor estuvo en distribuir información rápidamente. Ahora vuelve a desplazarse hacia algo más antiguo y más difícil de automatizar: el criterio, la verificación, la interpretación, la reputación y la confianza pública. En una época en la que cualquiera podrá producir contenido casi ilimitado, quizá el periodismo recupere precisamente aquello que lo hizo indispensable desde el principio: la capacidad de distinguir lo verdadero de lo simplemente verosímil.

*Esther Vera es directora del diario ‘Ara’.