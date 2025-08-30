Los tumbos de la derecha, en TintaLibre de septiembre

Empieza el curso y la política, además de los montes, está que arde. Tintalibre pone su foco de análisis en el fogoso pretendiente, el PP, y le hacemos pasar examen desde todos los ángulos. Llegamos a una primera conclusión, como sostiene Jordi Gracia, “ni rutas ni rumbos, el PP da sobre todo tumbos”. Riki Blanco lo resume gráficamente desde la portada: una bota de montar con unas espuelas que son como una navaja suiza: sierras, cuchillos y tijeras.

El desfile de nuestros analistas empieza con la difícil misión que encomendamos a Ignacio Sánchez-Cuenca de analizar el programa político presentado en el XXI Congreso del PP celebrado en julio. En sus propias palabras: “La extrema derecha no existe, ni en España ni en el mundo. No hay Abascal, ni Trump, ni Meloni, ni Orbán… No hay crisis de las democracias ni peligro de autoritarismo. El mundo no ha cambiado para el PP, salvo por la aparición del sanchismo”.

Carmen Durrer de la Sota demuestra que el llamado infierno fiscal, que proclaman tanto Feijóo como Abascal, no existe. España es uno de los países con menor presión fiscal de la UE si exceptuamos a los países del Este y otros que son paraísos como Irlanda o Malta. Carlos Corrochano repasa, en su turno, las ambigüedades de la política internacional de los populares con la indefinición por bandera, tanto dentro del Partido Popular Europeo y sus corrientes de ultraderecha, como en sus tibias posiciones tanto ante Trump como ante Israel.

Lilith Vestrynge y Rodrigo Amírola estudian a su vez esa gran fábrica de mentiras, consentida y animada por la derecha, que es la infoesfera, tanto la tradicional como la digital. El veredicto resulta amargo: “En un contexto mediático oligopólico, la irrupción de lo digital ha agudizado una competencia brutal por la atención donde la confianza ha quedado relegada a un segundo plano”.

Llegamos a otro mar de contradicciones y a un caladero de votos donde el PP se las ve con el arrebato patriótico de Vox: la inmigración. El experto Gonzalo Fanjul pone el dedo en la llaga: “En pleno invierno demográfico y con una carencia estructural de mano de obra en todos los niveles de cualificación, el modelo migratorio de puerta estrecha y semicerrada es un torpedo en la línea de flotación de nuestras economías”. ¿Les suena?

Desde el humor y la ironía, dos escritores de fina pluma encaran el problema. Para Manuel Rivas, Feijóo, transformado en Madrid en un luchador de MMA, un Topuria parlamentario, la política pasó a ser “en vez de herramienta inhibidora de la agresividad, el escenario de la excitación destructiva”. Si desean entrar de lleno en las tripas del PP no se pierdan ese relato desde el backstage que Ignacio Peyró hace del XXI Congreso. Entre fresones, ayusos y tellados anda el show.

No queda ahí la cosa. El Conversatorio sobre la corrupción en democracia entre Soledad Gallego-Díaz y Neus Tomàs moderado por Jesús Maraña actualiza una reflexión sobre un tema intrincado que siempre amenaza con embarrancar muchos logros y que resulta un espejo cóncavo que busca minar la confianza en las instituciones. Es el debate de todos los días. Léanlo. Como conviene leer la rigurosa anatomía que el catedrático Jordi Nieva aplica al caso contra el Fiscal General del Estado. No tiene desperdicio.

Septiembre en TL guarda otras cosas fuera de la refriega política. Para los lectores de historia, José María Ridao regala un incisivo texto sobre una cuestión candente: el antisemitismo. Lo desmenuza en sus muchas fábulas y razas como si se tratara de una febril invención más fantasiosa que verdadera. La muerte de Franco, a su vez, permite afilar la pluma de Jordi Gracia acompañado esta vez en la misión (y celebración) por los dibujos agusanados de Flavita Banana. No se lo pierdan.

En otro orden de cosas, Miguel Sánchez-Romero sigue a la greña con Claude, la inteligencia artificial, tratando de dirimir el galimatías de las dimisiones por falsear el currículo y otras miserias de nuestros políticos poco amigos de salir por la puerta.

En favor del tiempo (libre): TintaLibre presenta su especial de verano Ver más

Dos confesiones del mundo del espectáculo para rematar. Lluís Pasqual brinda una penúltima lección de teatro basándose para la ocasión en una película, The Great Lillian Hall, con una gran Jessica Lange y Chéjov al fondo. Guillermo Galoe, por su parte, cuenta su experiencia de varios años conviviendo con la comunidad de La Cañada Real que ha desembocado en una película que respira autenticidad, Ciudad sin sueño.

El broche a este número, nuestra contraportada, acoge un testimonio honesto y descarnado: el del periodista conservador Federico Quevedo recordando cómo la persecución del entonces ministro Cristóbal Montoro le llevó a las puertas de la muerte.

Esto sólo acaba de empezar.