Daniela Requena (Valencia, 1992) es una de las mayores referentes en España en materia trans. Mediante toda su actividad y sobre todo en la red social Tik Tok, donde cuenta con más de 800.000 seguidores, intenta normalizar y explicar cómo viven las personas trans con un punto de humor. También intenta ayudar a través de la política, ya que desde principios de año colabora con el PSOE valenciano en el cargo de secretaria del área LGTBI y Diversidad.

Sin embargo, para llegar hasta este punto, la vida de Daniela Requena no ha sido nada fácil. Toda su historia la cuenta en el libro Mamá, soy mujer, diario de una chica trans, que salió a la venta el pasado junio. En él nos relata una vida que califica como feliz, pero en la cual se ha tenido que enfrentar a la falta de referentes, al rechazo a su cuerpo y a los prejuicios de una sociedad aún muy desconocedora de la realidad trans. Ella misma nos cuenta en el libro cómo pasó de saber, durante su infancia y juventud, que “deseaba por todos los medios ser una mujer", aunque ese sentimiento todavía lo tenía "muy enterrado como algo incorrecto, que debía estar mal y a lo que por tanto debía renunciar”, a empezar a poder gestionar mejor esos sentimientos, sobre todo a raíz de su traslado a Madrid para estudiar periodismo, y posteriormente, a decidir comenzar con la transición. Su historia demuestra, como ha manifestado la autora en muchas ocasiones, que la transexualidad no tiene por qué ir ligada a la tristeza.

Ese mensaje de positividad nos lo transmite en la entrevista, donde celebra que, entre todos los problemas, España haya conseguido avanzar mucho a nivel social: “la realidad es que en los últimos tiempos hay una mejoría en cuanto a derechos para todos los colectivos, para el medio ambiente…”. Pese a eso, Requena es consciente de que “queda mucho camino por recorrer y la sociedad tiene mucho por mejorar", incluso sabiendo que "en ocasiones puede resultar utópico conseguir la perfección”, pero esos avances están ahí y hacen la vida algo más sencilla.

Su verano es un “non-stop”, pero al trabajar de lo que le gusta, lo disfruta y afirma estar “muy orgullosa por ello”. Sin embargo, no todo es trabajo. Cuando tiene tiempo libre, Requena aprovecha para estar con su familia y amigos, compartir comidas con ellos e ir a festivales de música, a la playa o a la montaña. Además de estas actividades, la periodista valora mucho tener tiempo para estar sola porque considera que “encontrarse a una misma es fundamental y también necesario descansar de lo que, en algún momento, la sociedad pueda saturarnos”.

Para no abrumarse con las malas noticias, Requena considera que la mejor solución es tratar de rodearse de “personas positivas y dejar de lado a las personas mártires”, y añade: “no me gusta nada la energía negativa, siempre que puedo huyo de ella”. Cuando sucede algo malo a su alrededor, la periodista siempre pregunta “en qué o cómo" puede ayudar y, si puede, lo hace. Pero una vez hecho eso, lo deja a un lado e intenta no retroalimentarse de esa situación negativa ya que “no lleva a nada”. En su opinión “lo más sensato es mirar al futuro con optimismo y sonreírle a la vida para que sea ella quien te devuelva la sonrisa”.

La periodista ve a su profesión en un momento muy complicado y considera que está “muy devaluada” por culpa del “bombardeo constante” de unos medios de los que “desconocemos su credibilidad”. Además, considera que hay otro gran problema, en este caso social, ya que las personas, en su opinión, no verifican la fiabilidad del medio, sino que directamente se creen la noticia que acaban de leer. Así, los medios “se aprovechan de la desinformación y la vulnerabilidad de algunas personas para crear miedo, generar odio y expandir rumores o creencias que no son ciertas”. En esta situación, para Requena es, ahora más que nunca, “necesario conocer la fuente de información, saber su veracidad y sobre todo, diferenciar entre un medio de comunicación oficial y una persona que informa de manera desinteresada a modo de entretenimiento".