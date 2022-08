El pasado y el presente de España están en 'Cuéntame' y 'La España herida', según Miquel Iceta

A Miquel Iceta (Barcelona,1960) siempre le ha ido la marcha. Y no solo por su ya conocida afición de bailar en los mítines de campaña canciones de Queen. El actual ministro de Cultura ha vivido una carrera política enormemente dilatada, donde ha pasado por decenas de cargos de la administración y ha tenido que encarar grandes dificultades, sobre todo en su tierra, Cataluña. Iceta fue el líder del PSC en la parte más intensa del procés, presentándose como candidato a las elecciones del 2015 y 2017 y viviendo en primera persona acontecimientos como el 1-O o la Declaración Unilateral de Independencia. En el año 2020, renunció a volver a ser el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat para trasladarse a Madrid, donde ha pasado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el de Cultura y Deporte, cartera que ostenta en la actualidad. Hoy, se da un respiro en su actividad política para recomendarnos obras culturales que nos ayuden a comprender el mundo en el que vivimos.

Preguntado por una serie que refleje la situación actual, Iceta opta por Cuéntame cómo pasó. La historia, dicen, es el mejor reflejo del presente por aquello de que “la historia no se repite pero rima”, y hay pocas sagas más excelentes al contarla que la protagonizada por la familia Alcántara. Cuéntame cómo pasó lleva más de 20 años en antena, una longevidad inigualable en cualquier serie del prime time español. En sus más de 400 capítulos, ha repasado la historia de España comenzando por el tardofranquismo y llegando hasta la actualidad desde la perspectiva de una familia de clase media. Por las pantallas de sus telespectadores han pasado acontecimientos tan importantes como la victoria de Adolfo Suárez en las primeras elecciones democráticas, la Transición, el golpe de estado del 23F o, incluso la pandemia del covid 19.

Para Iceta “es difícil encontrar en una serie todos los elementos que están confluyendo en una situación tan incierta y tan difícil como la que estamos atravesando”, pero Cuéntame cómo pasó es, seguramente, en opinión del político, la que más se acerca.

En cuanto a libros, el ministro de Cultura y Deporte nos recomienda La España Herida de Jordi Sevilla. En él, el autor desarrolla las grandes brechas que ha dejado en nuestro país la confrontación política y social a la que estamos sometidos tras la crisis económica de 2008, la pandemia y la globalización. Según Sevilla, las brechas se pueden agrupar en grupos de dos, los cuales estructuran el libro y son: pobres-ricos, mujeres-hombres, jóvenes-mayores, rural-urbano, analógicos-digitales y turbocapitalismo-retrocapitalismo. Después de diseccionarlas, el autor propone cómo solucionar cada una de ellas para conseguir fortalecer la democracia, restablecer las relaciones sociales y detener la creciente polarización.

Iceta opina que este libro “explica los grandes problemas de nuestro país, las grandes fracturas que existen y las políticas públicas que pueden contribuir a reducirla”, siendo además muy adecuado para este “momento difícil y complejo en el que estamos viviendo y donde hemos encadenado una pandemia y una guerra que tiene graves consecuencias económicas y sociales”

Además de las recomendaciones, Iceta exhorta “recurrir a medios de información de solvencia profesional contrastada” en este tiempo donde, en ocasiones, nos vemos ahogados por las fake news. Para evitarlas, el ministro de Cultura ve clave “comparar y contrastar fuentes" así como "buscar información en muchos lugares, particularmente en aquellos que se distinguen por la veracidad de sus informaciones”.

En un mundo en el que vivimos rodeados de guerras y malas noticias, el ministro reivindica la cultura como bote salvavidas para las penalidades, sobre todo en el contexto del confinamiento: “Yo estoy convencido de que sin cultura no hubiéramos sobrevivido a la pandemia”. Para el ministro “la cultura nos ha abrazado” en un momento en el que los abrazos estaban prohibidos. “Nos ha proporcionado ese punto de reflexión, de intimidad, también de puertas y ventanas abiertas a otras realidades y a otros mundos que necesitábamos. Por lo tanto, sin cultura al final no hay vida. Sin cultura hay mera supervivencia, y eso no es vida”, añade.