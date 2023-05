Antonio Maestre: "Ayuso es uno de los grandes peligros para la democracia de este país"

El propio Antonio Maestre define el tipo de periodismo que practica como “combativo”, lo que le ha llevado a protagonizar un puñado de polémicas. Declaradamente de izquierdas, en los últimos meses ha sido objeto de duras críticas por parte de líderes y seguidores de Podemos, aunque se niega a considerarse víctima. Maestre colabora en diversos medios de comunicación mediante artículos semanales y participa en las tertulias televisivas de laSexta. Su labor de investigación se ha centrado, entre otros asuntos, en la extrema derecha y la huella del franquismo que persiste en España. El analista madrileño es autor de varios libros sobre el tema, aunque el más reciente que ha publicado, Los Rotos. Las costuras abiertas de la clase obrera, se centra en la dureza de los problemas de los trabajadores.

Feijóo con los fiscales

“La reunión de Feijóo con los fiscales no sería demasiado importante si no fuese por el contenido que se ha filtrado que se habló. Es normal que alguien que aspira a gobernar España, como en su día hizo Pedro Sánchez, tenga reuniones con grupos que tienen influencia en la sociedad, y los fiscales la tienen. El problema viene cuando esos fiscales, que deberían tener una apariencia de neutralidad, dejan en evidencia que consideran que este Gobierno es ilegítimo o que partidos democráticos como Bildu son filoetarras. También declaran abiertamente que hay que trabajar para que Feijóo llegue a La Moncloa. Y, aún más grave, ponen en duda el resultado electoral por el recuento de votos de Indra, cuando todo el mundo sabe que Indra no cuenta votos en España. Que todo un fiscal, el ex magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez, diga que nuestro sistema electoral está en duda por Indra, una teoría de la conspiración de la extrema derecha, es bastante preocupante”.

La polémica del 2 de mayo

“Isabel Díaz Ayuso es uno de los grandes peligros para la democracia de este país. Y esto está muy vinculado con la anterior pregunta: llegado el caso, si las elecciones no les dan el resultado que ellos consideran, estarían dispuestos a torcer el Estado de derecho de tal manera que las elecciones o el poder vuelva a sus manos. Para eso es necesario un sistema de deslegitimación previo del Gobierno. Lo que ocurrió en el acto del 2 de mayo es otra vuelta de tuerca. La comunidad autónoma impidiendo por la fuerza a un ministro del Gobierno acudir a una tribuna. Esto es deslegitimar al Gobierno de una manera extrema. Detrás del gesto emana una teoría antidemocrática contra las instituciones del Estado: que todo aquello que ellos no controlan no tiene legitimidad democrática y que el poder les pertenece, prácticamente por designio divino. Si la derecha no tiene el poder, todo el que lo ocupe está de manera ilegítima y, por tanto, cualquier actuación contra ellos está legitimada”.

Unión de Podemos y Sumar

“Ha llegado un punto en el que es complicado saber si la razón se impondrá a la emoción, o al revés. Emocionalmente, ninguno quiere ir juntos: ni se soportan ni se toleran. Lo que pasa es que las matemáticas son las que son y en España la circunscripción provincial hace que si tú quedas tercero en las elecciones generales vas a tener muchos más escaños que si quedas cuarto si van por separado. Es imposible que se repita el Gobierno de coalición quedando el PSOE segundo y Sumar y Podemos cuarto y quinto. Si de verdad quieren repetir la coalición, y eso es lo que dicen, sólo pueden ir juntos. Es una evidencia que no me llevo muy bien con Pablo Iglesias, pero si fuese el líder de Sumar e Iglesias el de Podemos le diría: “Vente con nosotros, porque si no, no hay nada que hacer”.

Elecciones del 28 de mayo

“Hay gente que solo ve los resultados de las municipales y las autonómicas en clave nacional, de cara a las elecciones generales que se van a disputar a finales de 2023. Pero, hay que poner en valor lo que representan. Prácticamente, lo más relevante es lo que se dirime en unas autonómicas: estamos hablando de la sanidad o la educación, los servicios sociales. Lo importante es cuáles son los partidos que aportan, que buscan el bien común y el sostenimiento de los servicios públicos que más importan a los más vulnerables. Luego se harán interpretaciones políticas de cara a las generales. Pero lo que de verdad importa son los servicios públicos, son los que nos jugamos el 28 de mayo con nuestro voto”.

Temas de campaña

“En cada lugar hay debates que son los que tienen mayor peso y los que marcan en torno a qué gira el debate. Pero se miden mucho en términos específicos de cada región y de cada localidad. Cuando en Andalucía ha surgido el tema de Doñana y de los regadíos, en la zona de Huelva el tema de la legalización o no de los regadíos va a pesar, pero en una población del sur de Madrid importa mucho más la vivienda, porque es el problema fundamental de sus ciudadanos. O en Barcelona, por ejemplo, con el tema del urbanismo: Ada Colau ha puesto en práctica el proyecto de las Superillas que es polémico para algunas partes y para otros algo maravilloso. Hay tantos municipios como tantas realidades”.

Sánchez tras el 28M

“Dependerá un poco del voto popular y de si Pedro Sánchez aguanta en las elecciones las plazas más importantes. Si, por ejemplo, mantiene la alcaldía de Sevilla, si no cae mucho en Madrid, si recupera o mantiene algunas de las de las comunidades autónomas que todavía gobierna como Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón. Importan mucho las grandes plazas, el resultado que el PSC en Cataluña, lo que suceda en la Comunidad Valenciana o en Andalucía en las ciudades importantes porque al final esto marcará el déficit. No se puede gobernar España si pierdes Andalucía y Madrid, si no tienes Cataluña o si no repites en Valencia, esto marcará un termómetro de cara a las elecciones de finales de año”.

Liderazgo de Feijóo

“El liderazgo de Feijóo está en stand by. Parece que está en cuestión hasta que veamos qué ocurre la primera vez que se presente a las elecciones. El resultado de las autonómicas marcará desde luego el devenir de cara a las generales, pero no creo que se cuestione su liderazgo antes de que se presente él mismo por primera vez a unos comicios. Feijóo, desde que llegó de Galicia, ha ido cuesta abajo y sin frenos porque la percepción que había de él fuera estaba demasiado idealizada y romantizada. Al final, donde se dirimirá su liderazgo será en las elecciones generales y, si no consigue gobernar, Feijóo está muerto en el PP”.

Expectativas de Vox

“Vox no está en su mejor momento, pero estas elecciones autonómicas y municipales llegan para ellos en una situación mejor que la de la primera vez que se presentaron. Van a lograr más representación y en la comparativa van a salir ganando, y eso hay que tenerlo en cuenta porque van a tener más concejales y más diputados autonómicos. Después, en las elecciones generales van a bajar su resultado respecto a las anteriores, pero aguantarán bastante bien. Es un partido con un techo que no van a superar jamás, el que consiguió, pero también tiene un suelo firme y no esperemos que caiga por debajo del diez por ciento. En última instancia, si Feijóo gobierna será con los votos de Vox. Veremos que piden a cambio”.

Medios de comunicación

“Los medios de comunicación son muchos y muy heterogéneos. No es lo mismo La Marea, infoLibre o ElDiario que periódicos como El País o El Mundo o grandes televisiones con diversidad de intereses profesionales. Analizar el mundo de los medios de manera general es prácticamente imposible sin apelar al reduccionismo. Pero uno de los grandes problemas de este país es que no existe una verdadera pluralidad ideológica. Hay un gran monopolio de los medios privados en televisión y las televisiones públicas no ejercen su labor de servicio público. Hay problemas asociados, como la ley de Publicidad Institucional, que prima a los medios mas grandes en detrimento de los pequeños. Además, mientras un periodista no tenga garantizado un salario y unas condiciones de trabajo dignas no puede ser independiente a la hora de ejercer su labor”.

Ataques personales

“Una de las cosas que más rabia me da de este momento es la apelación constante al victimismo. Todo el mundo se cree víctima porque considera que algo que ha sufrido es intolerable, y no quiero participar de ese victimismo. Soy un periodista que tiene cierta relevancia y, por lo tanto, mis palabras, mis textos o mis mensajes tienen capacidad para llegar a mucha gente. Obviamente, eso me va a generar críticas y hay que asumirlas con normalidad. Cuando haces un periodismo combativo, como es el que hago yo, a veces generas conflictos en muchos espacios, también entre gente afín ideológicamente. Hay que relativizarlo. Aunque a veces las críticas sean desaforadas, con insultos o con amenazas, pero las víctimas son otras personas y no yo”.