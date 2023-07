Enric Juliana: "La iniciativa política en estos momentos la tiene Vox"

Faltan ya solo tres domingos para las elecciones generales. Para Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, "hay muchas personas que ya tienen tomada su decisión, pero a su vez otras que no, y estas son las que van a decidir el resultado del 23 de julio. En estos momentos están en una reflexión, un pensamiento sobre hacia dónde se deben inclinar". Estos días, las encuestas van a ocupar buena parte de la atención mediática. Juliana tiende a creer que apuntarán "una cierta recuperación del PSOE y que hay señales de que el electorado socialista no da el partido por perdido". De todas formas, tiene claro que "vivimos en el país en el que se publican más encuestas de la Unión Europea y algunas de ellas son manifiestamente tóxicas".

PP+Vox

"Después más de dos semanas dubitativas, con episodios confusos, el PP ha enviado claramente un mensaje a la sociedad española: 'Nuestra prioridad es Vox. Nuestra prioridad de pacto es Vox'. Y lo hemos visto este viernes en Extremadura, después de que se afirmase con mucha retórica lo contrario. Lo que ha pasado es que el PP ha llegado a la conclusión de que las dudas y la confusión le perjudicaban, que podían desmovilizar a su electorado. A la mayoría del electorado conservador en España le parecen bien los pactos con Vox, y las dos derechas tienen mayoría y gobiernan sin ambigüedades, sin momentos dubitativos, sin María Guardiola versión uno. La prioridad del PP en estos momentos es mantener movilizado, altamente movilizado, al electorado de la derecha en su conjunto y mantener la idea de que es posible que los dos partidos de la derecha gobiernen juntos".

Gestionar bien... no es suficiente

"Hace una semana grabé un vídeo en el que, a modo de provocación, decía que gestionar bien no sirve para nada. Este es un argumento que desde el pasado 28 de mayo he oído de manera repetida, con matices distintos a algunos exponentes de la izquierda, desilusionados por los resultados de las elecciones autonómicas y municipales. En muchas comunidades se gestionó bien, en algunas especialmente bien, por ejemplo en la Comunitat Valenciana, y en cambio los resultados fueron adversos para la izquierda. Dije esto para provocar una reflexión sobre esta idea, porque creo que no es justa. Es decir, la gestión, el gestionar bien, es base fundamental para la obtención de victorias electorales. La lección del 28M es que con la buena gestión no es suficiente, que hay que saber acertar en los mensajes y evitar escenas de división antes de un proceso electoral. Este ha sido, sinceramente, uno de los principales errores cometidos por la izquierda, sobre todo por el lado izquierdo de la coalición".

Gobierno ilegítimo

"Este Gobierno nació en enero de 2020 bajo la acusación de ser ilegítimo. Recordémoslo bien: esta fue la consigna lanzada por Santiago Abascal, líder de Vox, durante el debate de investidura. Y esa consigna fue asumida por el liderazgo del PP en aquel momento. Parecía que Alberto Núñez Feijóo, en el momento en que sustituyó a Pablo Casado, quería salir de ese marco, pero en realidad la dinámica política de estos tres años nos dice que no. La consigna del 'Gobierno ilegítimo' ha sido el eje de la política de oposición. Un eje sobre el cual han convergido la oposición política y mediática, que ha sido muy fuerte, y también los poderes económicos y sociales que han querido confrontar con el Gobierno. La crítica al presidente del Ejecutivo no es el problema. El tema es que se lanzó la consigna de considerar ilegítimo al Gobierno. Y cuando juzgas que tu adversario es ilegítimo, vale todo. Esta es la clave".

Giro estratégico

"La izquierda española subvaloró la importancia, la trascendencia y el riesgo de las elecciones del 28 de mayo. El PSOE hizo una muy mala campaña que ignoraba la situación de fondo. Se colocó a Sánchez al frente de una caravana aérea que recorría España anunciando cada día medidas, algunas de ellas de cierto interés y otras no tanto. Recordemos el día que prometió rebajar el precio de las entradas de cine a los jubilados, mientras desde la derecha le acusaban casi de gobernar con ETA. Esto refleja una mala concepción de la campaña electoral. La otra parte, el ala izquierda de la coalición, cometió un gravísimo error: poner en escena una división, una pugna entre ellos un mes antes de las elecciones. Esto es dispararse no un tiro en el pie, sino un tiro en los dos pies. Por lo tanto, es lógico que se vaya a una rectificación táctica. La pregunta sobre la cual no tendremos respuesta hasta el 23 de julio es si disponen de tiempo político real para llevar adelante una buena rectificación".

Catenaccio político

"Aplicando un símil futbolístico, en estos momentos el PP, después de haber ganado por encima de lo que incluso ellos suponían o esperaban las elecciones del 28M, está aplicando una táctica conocida en el mundo del fútbol como el catenaccio, que es la estrategia tradicional e histórica de la selección italiana de fútbol de encerrarse en el área, protegerse, defenderse, no arriesgar demasiado, lanzar las pelotas fuera del área y esperar algún momento de despiste del adversario. Y en un buen contraataque marcar en los últimos minutos o, simplemente, asegurar un resultado que inicialmente sea bueno. Este es el juego que está practicando Feijóo en estos momentos, el catenaccio italiano. Por esto, vemos cómo rechaza acudir a determinados debates electorales. Ha establecido una cuota de riesgo mínima, porque no podría en absoluto negarse a acudir a ningún debate electoral. Están encerrados en el área defendiendo el resultado del 28M. Está clarísimo, es de libro".

Hablar a todos

"Estos días, el equipo de Sánchez quizá está descubriendo que se ha equivocado al no conceder durante el tiempo de este mandato más entrevistas a aquellos medios de comunicación que estaban situados de una manera manifiesta y muy explícita en una posición contraria al Gobierno. Hay que hablar para todo el mundo y también para los que están enfrente. Aznar llegó a estar encapsulado, enfadado con todo el mundo, prácticamente no concedía entrevistas a los medios que él consideraba hostiles. Zapatero, en este sentido, fue más flexible, más inteligente. Mariano Rajoy era parco, concedía pocas entrevistas, preferiría no hablar mucho. En el caso de Pedro Sánchez, ahora se observa cómo estas últimas apariciones tienen una muy notable audiencia y posiblemente están haciendo reflexionar a algunas personas en el sentido de que el personaje no es tan diabólico como algunos suponían. Ahí hay una lección interesante, quizá tardía: hay que hablar a todo el mundo".

Echar a Sánchez vs la remontada

"La consigna de Gobierno ilegítimo al final acaba produciendo un destilado en el que la prioridad es echar a Sánchez. Ese destilado no se entiende sin la consigna del Gobierno ilegítimo. Efectivamente, el mensaje del PP muchas veces se puede interpretar como ‘no nos preguntéis mucho qué haremos después, porque lo importante es echar a Sánchez y ya os explicaremos cuál es exactamente nuestro programa’. Es una estrategia de movilización. Después de algunas dudas de carácter táctico, se ha dado ya finalmente prioridad clara a los pactos con Vox y a defenderlos públicamente, sin complejos y sin querer disfrazar nada. El PP lo que persigue es una estrategia de movilización máxima de sus potenciales votantes, cuya prioridad es que hay que concentrar el esfuerzo en batir al adversario y entrar en detalles después. El PP está intentando demostrar que ha podido recomponer su moral, que se cree la posibilidad de remontar y que existen ciertas posibilidades de remontar".

Las opciones de Sumar

"Esta es una campaña de polarización muy fuerte entre la derecha y el PSOE. Es la derivada de los resultados del 28 de mayo, en el sentido de que buena parte de la sociedad percibe que esta es una pelea entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Feijóo está con un aliado con el cual acaba de cerrar acuerdos allí donde los podía cerrar, que es el partido de Santiago Abascal, y el PSOE puede contar con el auxilio parlamentario de Sumar, que es percibido por un buen número de ciudadanos de este país como una versión más amable de Podemos. La dinámica hoy es de polarización entre Feijóo y Sánchez. En este contexto, evidentemente, las opciones de Sumar son un poco más complicadas. Quizás no era este el escenario soñado. Vamos a ver exactamente cuál es el resultado, pero la política tiene estas circunstancias: uno hace sus planes y luego la realidad dispone".

Vox como vencedor

"Vox en estos momentos, y lo digo con claridad, es el vencedor de la actual coyuntura política por un motivo: el discurso que está asimilando el PP es el suyo y lo estamos viendo en los pactos que se están efectuando. Lo hemos visto en la Comunitat Valenciana, en Balears, en Aragón y ahora en Extremadura, de una manera incluso más aguda y más incisiva, puesto que la candidata del PP en Extremadura en algún momento parecía La Pasionaria. En términos ideológicos, Vox está ganando. Es el partido que ha tomado la iniciativa en estos momentos. La iniciativa la tiene Vox y el lenguaje es el de Vox. En este contexto, no creo que se vaya a producir un descenso demasiado acusado del voto a Vox, puesto que se cierran pactos con ellos y ellos consiguen imponer sus líneas principales en esos pactos ¿Por qué motivo un votante de Vox se va a echar para atrás? No veo en este esquema, sinceramente, un motivo para que Vox retroceda".

Tras Extremadura

"El pacto en Extremadura nos dice, por un lado, que María Guardiola es una buena intérprete teatral porque es capaz de defender A, B y C con la misma vehemencia. No está mal para una actriz. En segundo lugar, la línea de fondo por la que ha optado el PP es claramente el pacto con Vox. Una tercera conclusión es que, posiblemente, el PP ha desistido en ese pacto en Extremadura de que gobierne la fuerza más votada. Tenía la opción de abstenerse y dejar al PSOE gobernar Extremadura, para luego poder exigirle la abstención después de las elecciones generales. De abstenerse en Extremadura, el PP habría adquirido acciones para exigir dentro de unos meses la abstención del PSOE en el Congreso de los Diputados si los de Feijóo logran ser el partido más votado. Eso no ha ocurrido. Hay sectores del PSOE que creen que se debe ir a este escenario de abstención del PSOE. Me gustaría saber qué opinan estos sectores, después de ver que el PP ha decidido no abstenerse en Extremadura para que gobierne el partido que obtuvo más votos".

Barcelona

"Barcelona es otra cosa. El voto del PP en Barcelona es importante porque Xavier Trias contaba con la abstención del PP y al final no la tuvo. Trias cometió un error: establecer un pacto con ERC, es decir, una especie de frente independentista en el Ayuntamiento de Barcelona. Eso era complicado, teniendo en cuenta el discurso que el PP defiende en toda España. Además, en aquel momento, el PP necesitaba también compensar el pacto en la Comunitat Valenciana con Vox. En estas semanas, el PP ha ido combinando gestos. Ha ido cerrando pactos con Vox en algunos momentos de manera dubitativa, pero los ha ido cerrando uno detrás del otro. Y esto lo ha intentado compensar con algunos gestos políticos que pudiesen leerse desde la izquierda como menos agresivos o de mayor apertura, por ejemplo, apoyando a Jaume Collboni como alcalde de Barcelona o declarando Feijóó esta misma semana que no piensa derogar la reforma laboral. Una de cal y otra de arena. O mejor dicho, cuatro o cinco de cal y una de arena".