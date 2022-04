El cambio de nombre de nueve calles del Arsenal de Ferrol

En el contenido de la Disposición del Ministerio de Defensa del 18 de marzo 2022, (reproducida en la imagen), en la que se da cuenta de la decisión de cambiar el nombre de nueve calles del Arsenal de Ferrol, para nada se cita que los nombres de las calles sustituidos están todos ellos relacionados directamente con el franquismo, tampoco que haya sido en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica vigente, tal y como lo han venido reclamando desde hace años el colectivo Militares Antifranquistas (MA) y la Asociación para la Memoria Militar Democrática (AMMD) ante varias instancias tanto municipales como militares, políticas y gubernamentales.

La ministra Margarita Robles oculta las verdaderas razones de los cambios justificándolos así: "Para optimizar la eficiencia en la organización del Arsenal de Ferrol que permita una mejor identificación de la situación física de sus diferentes organismos, unidades y servicios, y aplicando los criterios anteriormente expuestos, se considera conveniente denominar algunas de sus calles, así como una plaza, con los nombres de héroes y buques que han destacado a lo largo de la historia de la Armada Española", insisto en que para nada hace mención a las antiguas denominaciones de las calles, que según lo denunciado por MA y AMMD son los siguientes:

Almirante Fernández Martín

Soldado Lois

Almirante Vierna

Salvador Moreno

Marqués de Alborán (Francisco Moreno)

Cándido Pérez

González-Llanos

Crucero Baleares

Almirante Honorio Cornejo

Por otro lado, la ministra hace caso omiso a los nombres propuestos por MA y AMMD para renombrar dichas calles y elegidos por votación entre sus miembros, nombres todos ellos de marinos leales a la República, significados durante la Guerra de España y finalmente represaliados:

Condestable Dionisio Mouriño González

Contralmirante Antonio Azarola Gresillón

Cabo Artillería Naval Ramiro Corredeguas Castro

Teniente de Navío Luís Sánchez Pinzón.

Condestable Vicente Peña Tarrasa, guerrillero antifranquista

Condestable Carlos Allegue Caruncho

Teniente. Coronel Maquinista Benito Sacaluga Rodríguez

Coronel Médico de la Armada Luís Pérez Carballa

Capitán de Corbeta Antonio Sanjuán Cañete.

Con esta negativa a la lista propuesta, la ministra contradice en parte el texto que ella misma rubrica: “…la Armada siempre ha recordado el valor y el mérito de sus hombres y mujeres de reconocido e indiscutido prestigio, antes y ahora, así como las gestas llevadas a cabo a bordo de sus buques…”.

En lugar de los nombres propuestos, elige nombres "neutros" relacionados con la historia de la Armada, todos ellos muy anteriores a la Guerra de España y por supuesto a la instauración de la II República,

Juan Sebastián de Elcano

Nao Victoria

Nao Santa María

Galera La Loba

Ana de Sotomayor

Galeón Santiago de Oliste

Corbeta Atrevida

Fragata Acorazada Numancia

Jorge Juan

Queda meridianamente claro que para la ministra los marinos españoles que dieron su vida por la libertad, defendiendo la República, ni merecen ser recordados ni son acreedores de homenaje alguno. Una triste decisión tomada para, sin duda y entre otros motivos, no soliviantar al amplio espectro de franquistas que integran las Fuerzas Armadas, bien en activo o en situación de retiro, tampoco a las organizaciones defensoras del franquismo, ni a partidos políticos (Partido Popular y Vox), nostálgicos del franquismo por mucho que en el caso del PP lo nieguen tímidamente. En el caso de Vox su adicción al franquismo está fuera de toda duda.

No obstante la falta de coraje democrático de la ministra al negarse a incluir nombres de marinos republicanos en las calles del Arsenal ferrolano, no cabe más que congratularse de la decisión de eliminar de nuestras calles estos vestigios del golpismo y el franquismo más extremo y aplaudir la decisión, fruto ésta de las incesantes actuaciones de MA y de la AMMD, auténticos responsables de haber hecho realidad este acto de justicia, pospuesto desde hace más de 40 años. Aunque en este caso el objetivo no haya sido conseguido en su totalidad, al no haberse aceptado la lista de nombres propuesta, no cabe duda de que ha sido una notable victoria sobre ese franquismo que se niega a salir de nuestra sociedad... también de nuestras instituciones.