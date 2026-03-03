El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, analiza en un foro de infoLibre los retos de la capital catalana

El próximo 6 de marzo, infoLibre celebra, en colaboración con el Ajuntament de Barcelona, una nueva edición de los foros infoLibre, esta vez bajo el título “Barcelona 2026: vivienda, personas y prioridades del presupuesto municipal”. La cita tendrá lugar a las 13.00 horas en el Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108). Si te apetece verlo en directo, puedes conseguir tu entrada aquí. También podrás seguirlo en streaming a través del canal de YouTube del medio y la cuenta de X.

El foro busca ser un espacio de diálogo público en un momento especialmente sensible para la capital catalana. La vivienda es el principal problema de la ciudadanía según el CIS, con precios disparados y grandes dificultades para acceder a un alquiler asequible, mientras la desigualdad y la presión sobre los servicios públicos exigen respuestas estructurales. En ese contexto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentará y defenderá las líneas maestras del Presupuesto Municipal 2026.

La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, inaugurará la sesión, situando el debate en el actual momento político y económico. A continuación, conversará con el alcalde sobre las principales cifras y prioridades del presupuesto, el esfuerzo inversor en vivienda pública y alquiler social, las políticas de cohesión y atención a la vulnerabilidad, así como los retos financieros y el marco político en el que se inscriben las cuentas municipales.

Seis siglos de la llegada del pueblo gitano a España: un debate por la integración y contra la discriminación Ver más

El objetivo del encuentro es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, poniendo el foco en cómo se traducen las grandes partidas presupuestarias en mejoras tangibles para la vida cotidiana. No se trata solo de desglosar números, sino de debatir el modelo de ciudad que dibuja el horizonte 2026: una Barcelona más habitable, con mayor equilibrio territorial y menos brechas sociales.

Tras la entrevista, comenzará una mesa redonda para tratar el reto de afrontar un presupuesto para una ciudad viva. Junto al regidor participarán el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera; la experta en vivienda Carme Trilla; la profesora titular de la Universitat de Barcelona Montserrat Pareja; y el presidente de la federación catalana de cooperativas de vivienda Habicoop, Jordi Galvez.

El debate confrontará el planteamiento político con el análisis técnico y la experiencia del tejido social. Se abordará la lectura económica global de las cuentas, el impacto real de las medidas en el acceso a la vivienda, la capacidad del presupuesto para reducir desigualdades y reforzar la cohesión social, así como la evaluación académica de las políticas públicas municipales. También se incorporará la perspectiva del tercer sector y del movimiento cooperativo, actores clave en la búsqueda de alternativas al mercado inmobiliario tradicional.