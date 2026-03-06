"Barcelona creará un parque público de 15.000 viviendas": el Ajuntament e infoLibre analizan los retos de la ciudad

“Este presupuesto tiene que responder a las demandas de la ciudadanía. Si tú tienes derecho a la vivienda, los poderes públicos tenemos el deber de garantizarla”, así ha comenzado su intervención Joan R. Riera, comisionado para la Vivienda de Barcelona, en el foro organizado por infoLibre en colaboración con el Ajuntament: Barcelona 2026: vivienda, personas y prioridades del presupuesto municipal. Un espacio en el que la preocupación por el difícil acceso a la vivienda ha sido el eje central.

Los bajos salarios y la precariedad laboral se han convertido en la mezcla explosiva para que la crisis de la vivienda afecte cada vez más preocupante en ciudades como Barcelona. Esto, unido a precios desorbitados para adquirir una casa, a las dificultades para acceder a un alquiler asequible y a una gran presión sobre los servicios públicos, han hecho que la vivienda, según el CIS, se haya convertido en el problema principal entre la ciudadanía.

Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, ha sido la encargada de inaugurar el acto. Y lo ha hecho poniendo sobre la mesa el presupuesto de la Ciudad Condal, el más alto de su historia, que rebasa los cuatro mil millones de euros y que busca solventar las principales preocupaciones de los barceloneses: seguridad y vivienda.

Además de este aumento presupuestario del 33% en materia de vivienda, Alonso señaló a la capital catalana como la “primera gran ciudad” en aplicar el tope de los alquileres y llevar a cabo la no renovación de los alquileres de uso turístico. El comisionado de Vivienda, trató de trazar las líneas maestras del Presupuesto Municipal 2026. “El gran presupuesto a la vivienda es el de este año: 240 millones de euros para regeneración urbana, patrimonio, promoción o ayudas al alquiler. Con esto trabajamos desde la generación del suelo hasta las situaciones de crisis de las familias, intervenimos en todas las fases”.

La mayor necesidad: tener vivienda

Riera explicó que el problema es sencillo, a la par que complejo: “La solución estructural es simple: tener vivienda”. Además aseguró que “Barcelona tiene recorrido de crecimiento para una década o dos” y añadió que mientras se llevan a cabo estos planes estructurales, lo esencial es la “regulación” por parte de la administración. “Necesitamos contener y frenar el precio para contener la tendencia alcista”, argumentó.

Entonces, ¿por qué otras ciudades no imitan este modelo de regulación? Riera ha explicado que existe un “dogmatismo de mercado” que ya no funciona y ha afirmado que “el libre mercado ya no es capaz de proveer de vivienda a las clases medias y populares de este país”. Y señalaba tres objetivos “concretos” a garantizar por parte del Ajuntament: “Incrementar el parque público, el rescate social de los más vulnerables y luchar contra el fenómeno de la gentrificación que vivimos en todas las capitales”.

Sobre la mesa también otros temas como el de la burocracia, de la que defendió “es importante simplificarla” pero que es “esencial para garantizar derechos”. O el de la creación de vivienda asequible. Es en este punto donde Riera aseguró que el Ajuntament, con este plan, lograría el objetivo de “llegar a 3.000 llaves y un parque público de 15.000 viviendas”.

Además, su discurso se ha centrado en las necesidades de los jóvenes, un actor social que cada vez demanda más espacio en estos debates. Para ellos, comentó Riera, hay que atender a su necesidad más básica: “desarrollar un proyecto de vida libre y autónomo en tu propia ciudad”. Los ha considerado también como un “elemento clave en el despliegue de la vivienda” y ha concluido aseverando que “ellos tienen que ver que la democracia sirve para algo, que la democracia te hace un retorno social”.

Finalizado el coloquio, daba comienzo una mesa redonda moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, en la que estuvieron presentes figuras clave para conocer la coyuntura social de la ciudad de Barcelona y analizar los nuevos retos a los que se enfrenta. Entre ellos se encontraba el propio Joan R. Riera; la experta en vivienda Carme Trilla; la profesora titular de la Universitat de Barcelona Montserrat Pareja; y el presidente de la federación catalana de cooperativas de vivienda Habicoop, Jordi Galvez.

El presupuesto más alto de la historia… ¿es suficiente?

“En los datos presupuestarios siempre vemos que, en general, hay un déficit, aunque en este contexto sí hay una apuesta real que es el primer paso” comenzó analizando Gálvez. “Es un momento donde hay una coyuntura común para dar una respuesta al problema de la vivienda”. Para Pareja, lo importante "es qué se hará con ese presupuesto y la pregunta es: ¿va eso a hacer un cambio estructural?”

Carme Trilla, la experta en vivienda, ha ido más allá: “Es un paso insuficiente pero importante” y reconoció que Barcelona tiene unas “limitaciones de mercado y de sistema” que condicionan el corto plazo. Además, puso sobre el papel la trascendencia del suelo privado: "Todas las propuestas de construcción están siendo en el suelo público y tenemos que hacer vivienda asequible todos".

Riera, por su parte, extendió la mirada del problema a todo el territorio nacional: “En 2023 en España solo se dedicaba un 0,5% del PIB en gasto de vivienda cuando la media europea está en un punto y medio” y recordó que el entendimiento debe ser entre todas las organizaciones. “El dinero lo tiene el Gobierno de España, las competencias la Generalitat y el suelo los ayuntamientos: esto nos obliga a entendernos para avanzar”, concluyó el comisionado barcelonés.

Y es que, la cuestión del presupuesto va más allá y es importante garantizar que este proyecto no sea “flor de un día”, reivindicó la profesora Pareja. Por ello, es importante definir qué grupos sociales debían ser la prioridad al aplicarse estas nuevas medidas. Para el presidente de Habicoop, estas políticas han de ser adaptables según los “grados de necesidad”: “Hay que conocer la demanda para poder dirigir y adaptar los productos a través de la oferta”, explica.

Aunque Riera, por su parte, estableció que el foco debe centrarse, sobre todo, en tres grupos: “Primero hay que ayudar a los jóvenes en los procesos de emancipación, después a los mayores por los problemas de accesibilidad y luego los trabajadores y trabajadoras de Barcelona”. Y añadió que “esto ya no va de ricos y pobres, el objetivo es la universalidad”.