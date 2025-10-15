Consigue entradas dobles para celebrar la fiesta 'Noche de Muertos' en el Círculo de Bellas Artes

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para la fiesta ‘Noche de muertos’ en Madrid el viernes 31 de octubre de 2025. Para participar, rellena este formulario con los datos necesarios. La fecha tope para participar es el 29 de octubre de 2025. La hora de inicio de la fiesta será a las 22:30 en el Círculo de Bellas Artes situado en calle Alcalá, 42, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

El icónico edificio del Círculo de Bellas Artes, vuelve a celebrar la fiesta de disfraces inspirada en la tradicional ‘Noche de Muertos’ mexicana. Este evento, coproducido con Ephimera abrirá sus puertas a vivos y muertos para celebrar una velada de miedo con los seres fantásticos como temática central de este año. Esta reunión de lo tradicional con lo oculto y lo espiritual consigue transformar cada sala de El Círculo de Bellas artes en una noche muy especial.

La música estará a cargo de varios djs: el dúo Tambor digital y la DJ Mila Moon darán el pistoletazo de salida. Los primeros, con notas entre la electrónica, el afrobeat y una unión entre la mesa de DJ y el uso de percusión en vivo; y Mila Moon traerá una intensa sesión de cumbia y neo perreo. Un poco más avanzada la noche Piti Vaccari y EME DJ tomarán el control de los platos con un par de horas de dembow y ritmos afrolatinos, junto a hits de disco e indie pop. La madrugada estará amenizada por Sonido Tupinamba con sus inconfundibles sesiones con aroma tropical y Andy Grey, una de las apuestas nacionales que mezcla lo urbano y la vanguardia latina, terminando con Meneo y el dúo La Gatería con sesiones enérgicas para cerrar esta velada.

El cartel de esta edición es obra de la ilustradora mexicana Ana Chávez, cuyo arte está inspirado en lo siniestro y lo místico con un estilo detallista y simpático. Entre sus obras podemos encontrar su propio tarot del Zodiaco. A raíz de esta idea, se podrá disfrutar de varias actividades en la propia fiesta para adentrar a los visitantes en esta experiencia, entre ellas, lecturas de tarot en directo, juegos de luces inmersivos, performances y más sorpresas.

*Sujetas a disponibilidad del centro

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo