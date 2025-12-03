infoLibre sortea entradas para acudir al preestreno de 'Todos somos Gaza' en el cine Capitol

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ir al preestreno de ‘Todos somos Gaza’ el jueves 11 de diciembre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 10 de diciembre de 2025. El pase será a las 21:00 horas en los cines Capitol, en la calle Gran Vía, 41, 28013 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Diez años después del estreno del documental ‘Nacido en Gaza’, un documento histórico que retrató la vida de 10 niños y niñas durante la ofensiva israelí sobre Gaza, un equipo de reporteros palestinos y el director Hernán Zin se han podido reencontrar con esos niños, ahora adultos, y documentar lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre de 2023. El relato no se limita a la vida de estas diez personas, sino que aborda la realidad de todo un pueblo bajo asedio.

En palabras del director, Hernán Zin, la película explica la automatización de los procesos de aniquilación a través de armas de destrucción masiva hechas con IA, automatizando la muerte de los palestinos en un proceso más deshumanizador que nunca.

La canción original del documental, candidata a los premios Goya, cuenta con artistas de la talla de Rozalén, Marwán, Porta, Ambkor y El Chojin. Los artistas se reunieron por la causa creando un nuevo himno para todas aquellas personas que se posicionan en contra de la barbarie. Otros artistas como Pepe Viyuela, Cecilia Gessa, Gorka Otxoa y Nerea Barros, se unieron para formar parte del videoclip. Activistas de todas partes de España se han unido para participar en esta canción y su vídeo de denuncia.

