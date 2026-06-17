infoLibre sortea entradas para ver la obra 'El Trovador' en el Teatro Fernán Gómez

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘El trovador’ el viernes 10 de julio de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 9 de julio de 2026. El pase será a las 20:00 horas en el Teatro Fernán Gómez (Centro Cultural de la Villa) situado en Plaza Colón, 4, 28001, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

El trovador, de Antonio García Gutiérrez, regresa a los escenarios en una nueva versión de Ensamble Bufo que combina interpretación teatral y música en directo. Con dramaturgia de Daniel Llul, dirección de Hugo Nieto y dirección musical de Marina Barba, el montaje recupera uno de los textos fundamentales del Romanticismo español, considerado un referente del drama romántico desde su estreno en 1836.

La historia gira en torno a la apasionada relación entre Manrique, un trovador de origen humilde, y Leonor de Sesé, una joven noble. Su amor se ve amenazado por la rivalidad del Conde de Luna, también enamorado de Leonor, y por una compleja red de conflictos políticos, venganzas personales y secretos que desencadenan un desenlace trágico. A lo largo de la obra se suceden duelos, secuestros, guerras y sorprendentes giros argumentales que mantienen la tensión hasta el final.

La propuesta destaca por la fuerza poética de los versos de García Gutiérrez y por la vigencia de los temas que atraviesan la trama: la lucha por la libertad individual, el enfrentamiento entre clases sociales, la rebeldía frente a las normas establecidas y la defensa de los propios ideales incluso ante la adversidad. Todo ello se ve reforzado por una cuidada presencia musical en escena que acompaña la acción dramática.

Además de recuperar el texto original, esta adaptación pone el foco en la huella histórica de la obra y en su posterior transformación en la célebre ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. El espectáculo rescata materiales musicales vinculados a la representación teatral original y reivindica la figura de Antonio García Gutiérrez, cuyo enorme éxito quedó durante décadas eclipsado por la fama internacional de la versión operística verdiana.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

Si quieres disfrutar y apoyar el teatro, ¡participa ya!

*Sujetas a disponibilidad del teatro.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.