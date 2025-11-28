Te invitamos a ver el concierto navideño de André Rieu en 21 ciudades de España con Cine Yelmo

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver el concierto ‘Feliz Navidad’ de André Rieu el próximo jueves 11 de diciembre de 2025 en cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 10 de diciembre de 2025. El pase será a las 20:00 horas en los cines Yelmo de tu ciudad. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 21 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante, Vinalopó), Barcelona (Westfield La Maquinista, Sant Cugat, Baricentro, Castelldefels, Abrera), Cádiz (Área Sur, Bahía Sur, Premium Puerta Europa), Gijón (Ocimax), Jaén (Jaén Plaza), Las Palmas (Las Arenas, Alisios, Vecindario), Logroño (Berceo), Madrid (Tresaguas, Ideal, Plenilunio, Islazul, Vaguada, Plaza Norte 2, Rivas Futura, Planetocio), Málaga (Vialia, Rincón de la Victoria), Navarra (Itaroa), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano, La Villa - Orotava), Santander (Peñacastillo), Sevilla (Lagoh), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Valladolid (Vallsur), Vigo (Travesía Vigo) y Vizcaya (Artea, Megapark).

El célebre violinista holandés, André Rieu, regresa con su cita anual navideña con un impresionante concierto invernal para toda la familia bajo el título de 'Feliz Navidad'. Lleva 40 años actuando por todo el mundo y difundiendo su pasión por la música. Ha actuado para más de medio millón de aficionados con su querida Johann Strauss Orchestra y artistas invitados especiales, entre los que se encuentran la maravillosa Emma Kok (ganadora de La Voz Kids en Holanda en 2021) y más de 400 músicos de viento metal.

El violinista, apodado ‘El rey del vals’, es una de las figuras más célebres de la música clásica en la actualidad. Ha sido capaz de llenar estadios de fútbol y agotar las entradas en tiempo récord. Todos sus conciertos combinan humor, emoción, diversión y carisma. Ha conseguido reinventar el vals gracias a su nuevo enfoque de puesta en escena y a su personalidad arrolladora. Siempre con su violín Stradivarius del año 1732 está considerado como uno de los concertistas más populares del planeta.

Ha vendido más de 40 millones de DVDs y CDs y acumula más de 30 números 1 en las listas de éxitos musicales internacionales. Tiene 480 discos de platino, 170 de oro, 3 Brit Awards al Álbum del año de música clásica y miles de visitas diarias a su canal de Youtube.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

*Sujetas a disponibilidad del cine

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo