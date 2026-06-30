El aviso de Carl Sagan

Mientras busca su premio Nobel de la Paz o tapa el caso Epstein, el monstruo anaranjado bombardea países, secuestra presidentes, monta golpes de Estado, manipula elecciones, amenaza a Groenlandia, libera a narcotraficantes como el expresidente de Honduras y mata o arresta a conciudadanos con su “Gestapo” (ICE). Además, nos obliga a endeudarnos comprándole armas al genocida Netanyahu o aplicaciones de IA, a la vez que nos espían con “Pegasus”.

Nuestros representantes se humillan ante él, como Ursula von der Leyen u otros más patrios que van a caballo, de igual modo que hicieron el rey “mastuerzo” y su padre Carlos IV ante Napoleón en las Abdicaciones de Bayona. Se blanquea el nuevo fascismo en canales de televisión privados y en redes sociales, se justifica con palabras equidistantes como “polarización”. Presentadores de “naves del misterio” alzan el saludo nazi mientras impunemente sueltan bulos sin contrastar. Se permiten medidas antidemocráticas como el lawfare que ahora afecta a quienes antes miraban para otro lado. Se alaba y se libera a corruptores que deberían seguir en la cárcel. Se promociona el “negacionismo” de todo tipo (antivacunas, anticiencia…). Todo ello sin consecuencias.

Se permiten medidas antidemocráticas como el 'lawfare' que ahora afecta a quienes antes miraban para otro lado

Como en una novela de G.Orwell que invito a leer al Sr. Feijóo, ya España no se rompe al pactar con independentistas. Mientras, la temperatura mundial sigue subiendo desbocadamente, vendrán futuras “danas” y sequías, pero siguen sin escuchar a científicos como Turiel, Valladares…o al propio Carl Sagan, porque el mercado debe seguir engullendo.

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Jorge de Abajo es socio de infoLibre.