Caca de vaca a tope: Page... ¿y Casado?

Parto de la base –incuestionable– de que todo sistema humano es corrupto porque el ser humano es corrupto. ¿Estamos de acuerdo? Si todo sistema humano es corrupto y el sistema político en el que estamos en España es corrupto, ¿qué nos queda a los ciudadanos normales y corrientes, igualmente corruptos, aunque un poco menos? Nos queda sólo una cosa si se nos pide participación por una opción o por otra: elegir en función de los datos que tengamos que nos proporcionen unos mínimos grados de convicciones democráticas dentro de una relatividad corrupta en la que ninguno de nosotros está exento de mayores/menores grados de corruptibilidad...

Hoy. Congreso Federal del PSOE. Page se ha despachado a gusto contra Pedro Sánchez, su secretario general, porque considera que los casos de corrupción que le rodean son tan graves que debería someterse a una cuestión de confianza en el Congreso o convocar elecciones. ¡Perfecto! Eso para mí es pluralidad de opiniones y respeto a la discrepancia. Page me produce urticaria cerebral pero comprendo que defiende su chiringuito... y el de los nostálgicos.

Ayer y hoy en IFEMA. ¿Cónclave? del PP (Por cierto, escuchar que el PSOE hoy estaba en Bulgaria era de risotada estruendosa... ¡en fin!). Aznar y Rajoy, los mayores capos de la mafia corrupta española reciente –incluso condenada por los tribunales más supremos– chuleándonos a todos los españoles de que habían sido ellos los que más habían luchado contra la corrupción... y que, asómbrense ustedes, ¡Pedro Sánchez puede ir a la cárcel por haber aprobado la amnistía! (No puedo más, mi amor, ¡me amortiguo y me descoyunto!, porque el condenado de Rajoy se jactó de haber sido el que más había… tipo más negado no hubo, que había luchado, él... ¡Dios! sólo pueden hablar así desde la más suprema constancia de la impunidad judicial... En fin, ¡dejémoslo que me aturullo!

Y yo me pregunté, ayer y hoy: ¿Dónde estás, Pablo Casado? Me hubiera encantado que hubieras hablado en contra de quien te defenestró con toda libertad contra Feijóo como Page contra Pedro Sánchez. ¿Qué pasó? ¡Que no me toquen los cataplines, que tengo ya varios hidroceles en mi haber! Para mí que lo tienen en hibernación... o ahora mismo tomando el sol junto a mi paisano el mejor tirador de huesos de aceituna del mundo. Pero ¿cómo podemos soportar sin sonrojo a semejante jarana?

Casado, ¿dónde estás? El único líder del PP que se atrevió a denunciar públicamente la manifiesta corrupción de una colega, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defenestrado al instante y con miles de manifestantes en Génova pidiendo su dimisión, y viniendo el gallego bajo palio y sin rechiste para salvar al partido. Pero ¿en qué país vivimos? Pero ¿qué broma es esta?, que diría mi admirado Miguel Ángel Aguilar. Y ¿aún hay personas decentes que se atreven a votar a semejantes botarates? Sólo puedo pensar que los votantes son tan corruptos como los que les predican desde el púlpito.

Señores y señoras de carne y hueso que ahora toman el sol en las playas españolas: ¿cómo pueden comprometer su supuesta decencia confiando en la decencia del partido más indecente de la historia española, descendiente de los mayores ladrones incorruptos de la dictadura?

Yo lo tengo bien claro: prefiero al partido corrupto de un Page que se pudo expresar libremente al partido de un Casado que brilló precisamente por su ausencia... Lo primero es democracia, lo segundo es pura y simplemente caca..., pero mucha caca de vaca.

Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.