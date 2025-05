El Nobel de Economía Paul Samuelson utilizó la frase “cañones o mantequilla” para explicar el coste de oportunidad en economía.

-¿Y qué es el coste de oportunidad?- le pregunto a la IA.

-El valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión- responde.

Es decir, cada vez que eliges una opción sacrificas el beneficio que podrías haber obtenido si hubieras optado por la siguiente mejor alternativa disponible. Si compras más cañones tendrás que comprar menos mantequilla. O al revés.

-Pero nunca podré saber el beneficio si hubiera elegido la otra opción porque no la elegí. Y no tenemos máquina del tiempo para cambiar la decisión una vez conocido el efecto- le dije a la IA.

-Diste en el clavo: el coste de oportunidad es una estimación, porque nunca podemos saber con certeza qué habría ocurrido si hubiéramos elegido otra opción- contestó la IA en tono pelota.

La cuestión es que el Gobierno financiará el aumento del gasto de defensa hasta el 2% del PIB exigido por Europa sin recortar el Estado del bienestar ni subir los impuestos. Es decir, habrá “cañones y mantequilla”. Mejor dicho: más cañones y la misma mantequilla y de la misma calidad. Lo que suena a desmontar la teoría de Samuelson.

-No -me dijo la IA en tono serio-, el presidente Sánchez, al decir que va a comprar más cañones sin reducir la compra de mantequilla o comprando mantequilla más barata, no desmonta la teoría de Samuelson, sino que la reinterpreta en un nuevo contexto económico y político.

Samuelson basaba su teoría en una situación de escasez de recursos, de vacas flacas, en la que comprar más de un algo implicaría comprar menos de otro algo

Y es que Samuelson basaba su teoría en una situación de escasez de recursos, de vacas flacas (animal que proporciona la leche con la que se hace la mantequilla) en la que comprar más de un algo implicaría comprar menos de otro algo.

Pero, tranquilos, habrá mantequilla para todos porque las vacas están lustrosas gracias a la reorientación de algunas partidas del Plan de Recuperación, a los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía y al margen que nos dan ciertas partidas que se incluyeron en los Presupuestos Generales de 2023 y que ya no se necesitan.

Y, además, nos aseguran que el 84% de los cañones –es una manera de hablar– serán de doble uso, pudiendo servir tanto al ámbito civil como al militar. No así la mantequilla, que tendrá sus usos habituales.

Un apunte final: Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe en el III Reich, dijo a propósito de esta frase que "los cañones les harían fuertes y la mantequilla solo les haría más gordos".

¿Me lo parece a mí o Abascal está engordando?

Voy a ver qué me dice la IA.

________________________

Alfredo Díaz es socio de infoLibre.