El circo que viene

Hasta las próximas elecciones autonómicas y locales —y por supuesto generales—, los directores del circo y sus diferentes jefes de pista están llevando el espectáculo a exhibiciones que podrían ser mortales para los espectadores, si estos no reaccionan. La función presenta todo tipo de animales, pese a que la ley prohíbe su exposición. Hay plumíferos y charlatanes cuyas palabras favoritas son comunista, bolivariano y sanchista. Exiguo repertorio.

La dirección principal —EEUU en noviembre, con las elecciones de medio mandato— tendrá como maestro de ceremonias a Trump; aquí tendremos jefecillos de pista secundarios, seguidistas y aduladores de los americanos. A unos y otros les encanta el arte de la reverencia, genuflexión y el "sí, señor". Y a ambos, la fijación obsesiva sobre Sánchez les impide dedicarse a la POLÍTICA.

La manía obsesiva hacia alguien suele ser por causas subjetivas y dirigidas desde arriba, por quien manda. El sanchismo concita más odios de los que nunca haya tenido un presidente español, tanto dentro como fuera de las fronteras; si ha sido capaz de sacar de sus casillas al mismísimo Trump, es que está acertado. Puede que el futuro reconozca esta como la postura acertada en tiempos convulsos. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

El sanchismo concita más odios de los que nunca haya tenido un presidente español, tanto dentro como fuera de las fronteras; si ha sido capaz de sacar de sus casillas al mismísimo Trump, es que está acertado

Se recordará a esos personajes que, mano en pecho y bisagra bien engrasada, como diría mi juez favorito, Ramírez Sineiro, conocedor del mundo melillense y ceutí, darían un testarazo contra el suelo muestra de subordinación y de una humillación despreciable.

Tenemos a los líderes de la derecha, PP y Vox, fuertes con el débil y cobardes ante el fuerte, incapaces de denunciar el genocidio que cometen dictadores como Netanyahu (64.000 niños y niñas muertos o mutilados en Gaza, según UNICEF); políticos que ahora alientan la cacería y la persecución del emigrante llegado masivamente a Ceuta.

No olvidamos a los corifeos de la Unión Europea, que, en una acción contra el socio español, promovieron una carta. Dos fueron los impulsores y 22 los firmantes. La italiana Meloni, conocida por empaquetar migrantes hacia no se sabe dónde, y la danesa Frederiksen. El señalado no dudó en apoyar a Meloni cuando fue despreciada por el norteamericano, ni a los daneses ante la amenaza trumpista sobre Groenlandia. Su memoria, como sus principios, son flácidos.

No ha faltado en el circo el bufón y lagotero Infantino, postulando la final del próximo mundial para Rabat. Esto nos hace recordar al dictador Mohamed VI, arropado por otros sátrapas en sus maniobras sobre el Sáhara, el estadounidense y el israelí. El marroquí ignora a su pueblo que se malogra en la miseria y ni ve ni oye la avalancha de ciudadanos que tratan de llegar a España. Él, mientras, disfruta de sus residencias en Marruecos, Gabón y Francia; y seguirá desviando sus problemas hacia el exterior.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.