El concebido no nacido. Carta abierta a un tal Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR

Querido Miguel Ángel:

No, no vamos a hablar de áticos. Lo dejaremos para más adelante, porque supongo que habrá novedades y motivos para ello. El marrón que tienen ustedes con el ático de Chamberí y con el "Chao pescao" es muy gordo.

Vamos a hablar de otro tema que también creo que le encanta a usted y sobre el que puso mucho énfasis hace un tiempo y del que por mi parte no quería dejar pasar. Se trata de lo siguiente:

Traslado literal de lo que dijo usted en la red social X:

"La ley de Ayuso del concebido no nacido significa que, según termina el orgasmo ya la mujer queda fecundada y antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista".

Permítame decirle que su explicación jurídica ha revolucionado varias cosas importantes: el Código Civil, la biología celular, la Obstetricia y la Ginecología y el tiempo de ducha de todas las mujeres españolas. Porque ahora sabemos que entre el orgasmo y el chorro de agua caliente hay un instante crítico donde se decide si el embrión es persona o no. ¡Qué alivio! Ahora cada mujer tendrá que calcular milimétricamente el momento exacto en que debe coger la toalla para saber si acaba de abortar o simplemente se puede lavar el pelo con tranquilidad.

Su explicación jurídica ha revolucionado varias cosas importantes: el Código Civil, la biología celular, la Obstetricia y la Ginecología y el tiempo de ducha de todas las mujeres españolas

Le prometo a usted que a partir de ahora y cada vez que mi pareja y yo tengamos la fortuna de amarnos: corriendo y sin ducharme voy a ir al juzgado a inscribir la criatura. Mi pareja, por si acaso, también estará un par de días sin ducharse. Ahora ya sabemos que entre el orgasmo y la ducha hay un instante crítico. No queremos ser cómplices de un aborto, ni queremos atentar contra los derechos de los no nacidos.

No estamos dispuestos a que Hazte oír o Abogados Cristianos nos puedan denunciar.

Imagino que la presidenta Ayuso debe dormir tranquila sabiendo que mientras ella legisla sobre úteros ajenos, millones de mujeres calculan mentalmente cuántos segundos puede durar su higiene personal antes de cometer un delito.

¿Sabrá usted que el derecho al aborto en España está garantizado hasta la semana 14? Parece que usted y su jefa prefieren ignorar eso, para enfocarse en el derecho al embarazo contra la voluntad de quien lo porta.

En fin, gracias por recordarnos que el gobierno de Madrid prefiere gastar tiempo, dinero y recursos legislativos (áticos aparte), en proteger algo que igual ni siquiera puede nacer antes que ocuparse de las mujeres que sí nacieron y que son maltratadas, acosadas y violentadas. Hable usted con el alcalde de Móstoles.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.