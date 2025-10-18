Acabo de recibir una carta de la Xunta de Galicia. Archivan la solicitud de prestaciones y atención a la dependencia de mi padre. El motivo: fallecimiento. Pasó lo mismo con mi madre. Está pasando todos los días con nuestros mayores. Los que somos un poco más privilegiados cuidamos de ellos como podemos. Intentando hacerlo lo mejor que sabemos y con recursos propios. En otros casos lo están pasando realmente mal. Viviendo un auténtico infierno los últimos días de su vida. Algo que realmente no merecían. Muchos de ellos incluso solos. Sin nadie que los guíe en la oscuridad que marca el principio del fin. Nuestros mandatarios publicitan, sin rubor alguno, su buena gestión. En escuelas, universidades, hospitales, atención a la tercera edad, asilos... Algunos de estos sufragados por filántropos y con la falsa aureola de “públicos”. En realidad van a ser gestionados por empresas privadas. Otro negocio más para los de siempre. Para sus parientes de siempre.

Mi padre no llegó a entender las imágenes de esos grandes incendios mientras un presidente estaba de vacaciones. Ni las inundaciones con 229 muertos mientras un presidente prolongaba la sobremesa durante horas. Ni entendería que mujeres mueran de cáncer de mama porque un presidente no las avisó para no inquietarlas. Ni esa obsesión de un presidente por instalar una macropastera de celulosa en Palas de Rei , Lugo. No estaría de más que todo ese esfuerzo, recursos y dinero que despilfarran para instalar la contaminante industria llamada ALTRI los empleara en dependencia. Nuestros mayores lo agradecerían. Y la gente de Terra Cha también.

Francisco Maceira es socio de infoLibre.