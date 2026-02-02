La dificultad de luchar contra el fascismo

Existe una dificultad enorme en este país para luchar de forma intelectual contra el fascismo que convence a muchos jóvenes sin saber lo que les espera. Y esta dificultad nace de que aquellos que hacemos lo posible por luchar contra ello somos menos, y además debemos escribir en los pocos lugares en que se admiten nuestras propuestas, porque ellos, los fascistas, tienen comprados a la mayoría de los medios, casi todos los del papel (por no decir todos) y muchos digitales, además de ser muy activos en las redes sociales.

Es un ejército civil que se introduce en cada lugar, y algunos lo sabemos bien, pues si escribes en una de esas redes un comentario algo radical contra la derecha. de inmediato alguien responderá con los beneficios de la dictadura de Franco que, para ellos, los fascistas, era un buenazo, un hombre que nos salvó de no se sabe el qué.

Por ello, quienes ejercemos la lucha personal, que es poca, tenemos muy poco eco y nos enfrentamos a todas las pegas del mundo para salir a la luz.

El problema es de la juventud, que no sale a la calle ni con grúa porque cree que esas redes sociales son la máxima expresión. Y así nos va a los que sabemos en qué consiste lo que Aznar esta deseando, que es algo que se producirá en algún momento: la unión de ambas derechas en un fascismo muy difícil de combatir. Pero los viejos también somos necesarios en esta lucha. Sigamos, y que otros se animen.

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.