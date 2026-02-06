Ex altos cargos de Ayuso, citados a declarar de nuevo como imputados por los 'Protocolos de la Vergüenza'

El próximo martes 10 de febrero, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, declararán en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid como imputados por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre.

Mur, que ya declaró como investigado el pasado 23 de enero, fue uno de los firmantes de los Protocolos de la Vergüenza y en marzo de 2020 era director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Peromingo está considerado el ideólogo de los protocolos y fue implicado por el propio Mur en una de sus declaraciones ante la Justicia.

Por su parte, Pablo Busca era el máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.

Todos ellos están investigados por la Justicia a raíz de la querella de una mujer. Esta denuncia acusa a los tres de cometer un "delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias", según un comunicado conjunto de las plataformas Verdad y Justicia 7291 y Marea de Residencias.

A pesar de ser el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos de Ayuso están llamados a declarar, Mur solamente lo hizo en dos ocasiones y Peromingo en una. Busca aún no se ha estrenado.

Las dos plataformas exigen a los imputados que digan la verdad y, en concreto, le piden a Carlos Mur "que aclare de una vez quién le ordenó firmar los Protocolos de la Vergüenza".