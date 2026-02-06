Transparencia total
Transparencia total
Buscar

Estados Unidos

Trump publica un vídeo en el que aparecen los Obama caracterizados como monos

  • El vídeo versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones de 2020
  • La pieza parece haber sido creada por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea vídeos con inteligencia artificial y memes proTrump
El expresidente Obama y su esposa caracterizados como unos monos en un vídeo publicado por Trump.
El expresidente Obama y su esposa caracterizados como unos monos en un vídeo publicado por Trump. Red Truth Social/EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un vídeo sobre supuesto hackeo de máquinas de votación en el que en los últimos segundos aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos, informa EFE.

Suerte, rencor y racismo: la receta a fuego lento creada por Nixon que aupó a Trump a la Casa Blanca

Suerte, rencor y racismo: la receta a fuego lento creada por Nixon que aupó a Trump a la Casa Blanca

Ver más

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

Dominio Voting System ganó varias demandas contra medios aliados con la narrativa impulsada por Trump de que la firma estaba detrás de una supuesta manipulación de los resultados electorales, algo que demostraron como falso en los tribunales en varios casos.

El corte racista que se mofa de los Obama se muestra en el último segundo del vídeo compartido por Trump en Truth Social y parece haber sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea vídeos con inteligencia artificial y memes proTrump. 

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats