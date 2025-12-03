Dinero, impunidad, coacción, egos (dice): 'Voladura 76'

El documental Voladura 76, emitido por TVE y dirigido por Marisa Lafuente, narra las operaciones que Suárez y su gobierno, con la ayuda de los servicios secretos, tuvieron que llevar a cabo para que los procuradores franquistas aprobaran la ley de Reforma Política a finales de 1976.

La ley diseñada por Torcuato Fernández Miranda era una pieza clave en la reforma del franquismo, impulsada por los franquistas aperturistas y apoyada por el Rey Juan Carlos. Su aprobación suponía el fin del mandato de los procuradores que la tenían que votar. Constituía la octava ley fundamental del franquismo y no significaba el fin de éste, aunque sí una reforma importante en cuanto posibilitaba unas elecciones a Cortes por sufragio universal.

Era necesario el voto afirmativo de dos tercios de los 521 procuradores para que la ley fuera aprobada, cuestión muy complicada porque una parte de los votantes no pertenecían a los grupos aperturistas sino a los más acèrrimos defensores del Régimen, contrarios a cualquier reforma.

De acuerdo a lo que los historiadores han descrito y el documental describe, se puso en marcha la operación en la que los servicios secretos tuvieron un papel fundamental y que contó además con todos los recursos del estado, para doblegar todas las voluntades contrarias a la aprobación de la reforma.

El método Mice

El método utilizado por el gobierno Suárez y sobre todo por los servicios secretos a su servicio fue, según un experto que interviene en el documental, el utilizado para la selección de espías y otras tareas en el ámbito empresarial anglosajón conocido como MICE por sus siglas en inglés.

Para este comentario se ha realizado una traducción al español adaptándole a la realidad de lo que ocurrió en aquel proceso en 1976. El acrónimo resultante es DICE: Dinero, Impunidad, Coacción, Egos.

Dinero

No se conoce la cifra de dinero público que se gastó en la operación, pero debió de ser considerable. Aquí, dinero significa sobornos directos, prebendas aseguradas a corto y largo plazo, pagos en especie, etc.

El más llamativo de los pagos, y que el documental cuenta por primera vez en España, fue la participación en un crucero durante un mes por el Caribe de 34 procuradores del tercio sindical y sus esposas o acompañantes. Dichos procuradores formaban parte de la dirección de la Organización Sindical franquista que englobaba a representantes patronales y de los trabajadores. Eran los más reacios a aceptar la reforma.

Alejarlos de Madrid durante la discusión de la ley y el día de la votación era un objetivo importante para Suárez y su equipo, no por su importancia numérica, aunque hubieran estado presentes y votado en contra, la ley hubiera sido aprobada, dado el resultado final obtenido en la votación (425 procuradores a favor, más de los dos tercios exigidos para la aprobación), pero con su obcecación podrían haber contaminado a otros procuradores dudosos y crear un clima más polémico. Así que se aprovechó la convocatoria de un congreso de Seguridad Social Iberoamericana en Panamá para invitar a los procuradores que se complementó con un crucero caribeño durante todo un mes.

Al parecer, los procuradores invitados se mostraron muy indignados y enfadados a su vuelta ya que se consideraron engañados y utilizados. Alguien malicioso podría pensar que dicha indignación fue un paripé engañoso. Es difícil de creer que en todo un mes, no había móviles pero sí teléfonos, correo, telegramas, y por muchas distracciones que tuviera el crucero, no llegara al paraíso ninguna información sobre lo que estaba ocurriendo en Madrid.

Los procuradores caribeños sabían que, al volver, su puesto directivo en la Organización Sindical les estaba esperando. Ningún funcionario de la Organización Sindical fue despedido ni en aquella fecha, ni cuando ésta fue disuelta. Todos los funcionarios de cualquier rango fueron recolocados en la Administración General del Estado sin ninguna exigencia ni revisión de sus actuaciones anteriores.

Impunidad

El Método Mice traduce la i por ideología, es decir un candidato es espía, por ejemplo, o acepta el puesto o cargo ofrecido porque su desempeño es acorde con sus convicciones ideológicas.

Se ha preferido para este caso sustituir la ideología de los franquistas por impunidad, porque tal fue una de las claves del éxito de la operación de voladura y de la reforma en su conjunto. A todos los procuradores y también a todos los responsables y ejecutores del franquismo se les aseguró impunidad total. Nadie sería investigado, juzgado o depurado, hubieren hecho lo que hubieren hecho, incluidas torturas y asesinatos.

Todos sabemos que la impunidad se ha respetado hasta hoy, 50 años después de la muerte de Franco. Muchos franquistas han hecho carrera política en la democracia, o desempeñado cargos directivos en empresas públicas y privadas, o se les ha facilitado su inserción en la empresa o negocios privados, o simplemente continuaron una carrera administrativa, incluidas condecoraciones y premios. Hasta un ministro de Franco fue inspector de servicios, nada menos que en el Ministerio del Interior durante la democracia.

La amnistía de 1977 fue totalmente asimétrica e incongruente. Para propiciar la democracia se “amnistió” a los que habían luchado y padecido persecución por ello. Más que amnistiar habría habido que premiar a aquellos luchadores; en cambió también se amnistió a los que hicieron todo lo posible para impedir la llegada de la democracia. Es lógica la sensación de victoria de los franquistas, es una sensación que permanece hasta hoy.

La Transición fue también un proceso asimétrico en el que los franquistas reconvertidos siguieron conservando todo su poder, particularmente el represivo, que ejercieron con toda contundencia sobre todo en los años 1975, 1976 y 1977. En el documental se ve al ínclito Martín Villa muy satisfecho por el fracaso de la huelga general de septiembre de 1976, mostrando sus poderes, la fuerza pública ampliamente desplegada por calles, plazas y bocas de metro.

Es muy significativo también en el documental la escena de la primera entrevista de Felipe González con representantes del servicio secreto; éstos dejan sus pistolas sobre, la mesa lo que significaba : “hablamos pero no olvidéis quién tiene el poder de verdad”.

El historiador Jesús A. Martínez, en su muy recomendable obra sobre la Transición La Democracia amenazada, dice lo siguiente en relación con la voladura controlada de los franquistas y la aprobación de la ley de reforma política por los procuradores: “No fue el resultado de la ingenuidad o de la ignorancia de gentes crecidas en los entresijos del poder. Votaron así porque entendieron que les favorecía. Estaban persuadidos de que conservarían el poder y los fundamentos del Régimen y sobre todo sus puestos y privilegios. Era la pasarela para continuar en el poder y seguir sentados en las instituciones”.

Coacción-extorsión

Las dictaduras también vigilan a los jerarcas del poder, sobre todo a aquellos que pueden llegar a ser un peligro para el jefe supremo. El franquismo fue una dictadura represiva y vigilante de los pensamientos y la conducta de todos los ciudadanos españoles y también de sus jerarcas

Un llamado Archivo Jano contenía información detallada de 10.000 ciudadanos, también de los procuradores, de sus negocios, vida privada y relaciones y de todo cuanto pudiera servir para una coacción o extorsión o chantaje.

Los datos del Archivo fueron utilizados, según se reconoce en el documental, no sabemos contra quiénes ni con cuáles de los datos sobrantes del mismo. Todo fue hecho de manera modélica, según el experto en espionaje que interviene en el documental, o sea que se coaccionó y chantajeó a fondo, todo a mayor gloria de la reforma franquista.

Egos

Es de sobra conocido que la vanidad ha perdido a muchos hombres y mujeres honorables y que el hábil manipulador de personas, como lo fue Suárez, sabe encontrar los halagos a los que sucumben también los más honrados.

El “Tú vales mucho y tu contribución será imprescindible en el nuevo panorama que estamos abriendo, naturalmente desde una alta responsabilidad” fue también utilizado en el proceso dirigido por el método MICE.

Los lectores y lectoras con más edad podrán identificar más fácilmente a los que sucumbieron a los halagos y a los que, por regla general, no les fue nada mal en democracia.

Reflexiones

Así fue el procedimiento de voladura controlada del franquismo, voladura controlada porque fue dirigida por los mismos franquistas y porque no todo se voló. Algunas instituciones, algunas estructuras, no se volaron lo suficiente, siguieron incrustadas en el sistema democrático y sus consecuencias las estamos viendo hoy día.

El documental está bien realizado, en mi opinión, recupera imágenes de la época que pueden constituir hoy pesadillas para algunas y algunos (esas Cortes Okupadas totalmente por los varones procuradores, obispos incluidos).

Sin embargo, no he podido sustraerme a la sensación de que Voladura 76 constituye una loa a Suárez y a todos los franquistas reconvertidos, como si hubieran sido ellos y solo ellos los que propiciaron la democracia en España durante la Transición, sensación que se ha visto reforzada por alguna entrevista sobre el documental vista en TVE.

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.