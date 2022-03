La doctrina Grozni es una estrategia que consiste en fuertes bombardeos que buscan destruir cuanto sea posible, causar el mayor daño al alcance de las bombas, para aterrorizar a la población civil. Su segundo paso es masacrar a las fuerzas enemigas y milicias que quedan en el terreno. Esta fue la estrategia utilizada por Putin durante la toma de Grozni en 1999.

Me reitero en mi anterior articulo, veinte años de asesinatos avalan a uno de los sicarios mas fríos y destructivos. Al mayor hideputa de la historia en este agitado siglo XXI, que utiliza toda su experiencia y fuerza bélica, para masacrar, hoy, Ucrania. Mañana puede que sean Suecia o Finlandia

Estamos asistiendo el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el titular.

La estrategia de Grozni, junto a las declaraciones del Kremlin “lo peor está aún por llegar” no son más que las estremecedoras imágenes de los bombardeos en los centros urbanos de las grandes ciudades. La maquinaria bélica del sicario ruso dará todas las vueltas de tuerca necesarias, hasta ahogar en sangre al ejercito ucranio, a las milicias y a la población civil. Todo retrasmitido en directo o en prime time, mientras almorzamos o cenamos, junto al pollo al horno o la ensalada. Imágenes de devastación que nuestra retina archivara impertérrita. Siga en directo la ultima hora de la guerra de Ucrania.

Si la pandemia no nos liquidó, lo hará Putin con una bomba nuclear. Este tipo no tiene marcha atrás ni freno de mano. Para el no hay vuelta atrás. Ha cruzado el Rubicón y ha desbocado la historia. Lástima, de un francotirador.

Queda poco café, medio cigarro y una sensación de impotencia en mi teclado. En cualquier caso, es lo que hay y desafortunadamente acontece.

PaKo Martí es socio de infoLibre

