La eliminación del Ministerio de Igualdad

¿Qué mensaje está lanzando Núñez Feijoo cuando dice que va a eliminar el Ministerio de Igualdad? Sólo se puede intuir uno muy claro: que las mujeres no tienen entidad como para que haya un ministerio en el gobierno que se preocupe de sus problemas. A saber: inseguridad, violencia de género, desigualdad salarial, techo de cristal, ninguneo de sus capacidades intelectuales, deportivas, etc. y/o estigmatización laboral por cuestiones tan normales como tener hijos, entre otras muchas de las que se ocupa o debe ocuparse un Ministerio de Igualdad.

Habría que preguntarse qué tiene el Partido Popular en contra de las mujeres, que siempre que ha estado en el Gobierno ha rebajado la categoría de su presencia gubernamental, con la consiguiente reducción de derechos y desprotección hacia una sociedad que, nos pongamos como nos pongamos, sigue teniendo demasiados tics machistas.

Que las mujeres tengan un Ministerio de Igualdad no es un asunto baladí, como hemos podido observar en el avance de medidas en favor de esta y la seguridad que se han producido con el actual gobierno y con el anterior de Rodríguez Zapatero. Y ahora, en una nueva vuelta de tuerca de reducción de derechos y derogación de los avances conseguidos en los últimos años, Núñez Feijóo vuelve a las andadas clásicas del Partido Popular, con la excusa de derogar el sanchismo (excusa que sólo esconde una estratagema mediática para alcanzar el poder y deshacer todo lo andado, no solamente en el ámbito de la Igualdad, sino en todo aquello que a la derecha tridentina que tenemos en este país no le parece bien).

Si se elimina el Ministerio de Igualdad volverá a estar en cuestión el derecho al aborto; regresaremos a situaciones legales de desprotección de las mujeres en todos los ámbitos y se acabará deslegitimando el feminismo

Pero no nos engañemos, detrás de todo ello, de todas las excusas que puedan poner o podamos imaginar, al Partido Popular, con Núñez Feijóo a la cabeza, la igualdad le importa bien poco. No más allá de un eslogan electoral al uso. Por su forma de actuar cuando gobiernan, parece que tienen grabado en su ADN el papel subalterno al hombre que deben tener las mujeres. Si no es así, resulta incomprensible que siempre eliminen el Ministerio de Igualdad. O que muchas de las mujeres que ocupan puestos de poder entre sus filas, como Isabel D. Ayuso o Esperanza Aguirre, por poner algún ejemplo conocido, reproduzcan en sus comportamientos los roles y la ideología de la sociedad machista o patriarcal.

Eliminar el Ministerio de Igualdad no es un anuncio electoral. No. Si Núñez Feijóo gobierna, lo hará, y entonces volverá a estar en cuestión el derecho al aborto; regresaremos a situaciones legales de desprotección de las mujeres en todos los ámbitos y se acabará deslegitimando el feminismo, con la excusa de que no defiende a las mujeres. Ya lo han dicho en alguna ocasión.

José Manuel González de la Cuesta es socio de infoLibre.