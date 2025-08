España es pobre

Le pasó a Biden. Le puede pasar a Sánchez. La economía irá como una moto pero la gente ni se ha enterado. La gran mayoría, digo. Y los jóvenes, ni te cuento. Desencantados y amargados andan. La música fascista que escuchan les está taladrando el cerebro. Normal.

Si ganas 1.400 euros al mes ya te pueden contar milongas. Eres pobre y lo sabes. Ya te gustaría destinar el 40% del salario para el alquiler, una burrada según los expertos, pero en mi ciudad, pero ejemplo, una casa de ese precio no la encuentras. Ni en sueños.

A ver si Sánchez se entera de lo que supone llevar 10 años compartiendo piso. O habrá que buscarse una pareja para compartir los gastos. Un piso de una habitación. Puro amor inmobiliario. Y mejor no pensar en el futuro, que es para no dormir.

Que le diga el presidente a estos jóvenes que España va bien. Como reírse en su cara, no nos engañemos. Bueno, a los que cobran 3.000 euros me callo. Pero hablamos de gente con estudios, formada. Gente que tenía otras expectativas y que no tiene nada. Hagan números. Los chupasangre de los caseros los están matando, con la venia del Gobierno y del libre mercado. Sí, un Gobierno social tendremos. Ya. El permiso ampliado por hijo a ellos les importa un rábano. En hijos estarán pensando…

En España el sueldo es vergonzoso. De pobres. ¡Si hace ya 30 años que malvivían los mileuristas!

Muchos de estos jóvenes ven a sus padres defendiendo a este Gobierno y flipan… con lo que abominaban de otros gobiernos corruptos y sus imputados… Como para decirles que voten a éste. Y una mierda. Antes votan a quienes les dicen que las cosas no van bien.

Tampoco se les podría culpar tanto por eso, si es lo que ven, si es lo que viven…Y los otros, claro, lo saben y más leña echan al fuego. A ver cómo apagamos esto.

En España el sueldo es vergonzoso. De pobres. ¡Si hace ya 30 años que malvivían los mileuristas!

________________________________________

Olga Gutiérrez Cervera es socia de infoLibre.