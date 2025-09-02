Evolución de persona conservadora a votante de izquierdas

Nací en Lerma, pueblo de Burgos conocido por ser la sede del Duque de Lerma, valido del rey Felipe II.

De mi primera infancia sólo conservo una foto en brazos de mi abuela frente a la entrada de la Iglesia de San Blas, iglesia del convento de las monjas dominicas; en Lerma había tres conventos de monjas: el de las carmelitas descalzas, de frente al arco de la cárcel, junto a la carretera Madrid-Burgos, que entonces atravesaba el barrio de los mesones, el de las dominicas, situado en la plaza de San Blas, de frente a la entrada del palacio ducal, el de las clarisas, en la plaza de Santa Clara donde actualmente hay un monumento a los comuneros junto a los arcos, desde donde se divisa desde la altura el río Arlanza, cruzado por dos puentes, uno antiguo de piedra y otro nuevo de hormigón que supongo que lo hicieron cuando hicieron la carretera nueva (actualmente se va por un desvío alejado del pueblo).

Mi madre, para mejorar, compró una casa en Aranda de Duero con local donde puso una mercería, llevándose con ella a su suegra, mi abuela Filomena, una sobrina suya de nombre Florita, para que cuidara de mí y mis dos hermanos mayores, pero mi padre permaneció en Lerma debido a que tenía sastrería y todos sus clientes eran de Lerma y pueblos de alrededor; frecuentemente iba a vernos a Aranda en una bicicleta, que siendo yo mayor, al usarla no comprendía cómo era él capaz de subir las muchas cuestas que hay entre ambos pueblos con una bicicleta tan pesada. Cuando cumplí 6 años mi madre vendió la casa de Aranda a un charcutero y nos volvimos a Lerma.

A los doce años después de aprobar el ingreso, teniendo un tío que era director de un colegio de los Hermanos Maristas decidí ir a estudiar el bachillerato en un colegio de esta orden con la intención de entrar en ella.

Los dos primeros años los pasé en un colegio que tenían en Arceniega (Álava), con muy buenas notas, los dos siguientes los pasé en uno que tenían en Villalba (Madrid), al año siguiente me llevaron a Guadalajara donde denominaban el postulantado, tomando el hábito a final de curso, el año siguiente el noviciado, con la intención de, a fin de curso, jurar los votos de pobreza castidad y obediencia; pero a causa de la prolongación de un castigo que no soporté pedí salirme y me volví a mi casa en Lerma.

Entonces, estando la empresa Dragados construyendo el ferrocarril de Aranda de Duero a Burgos, me cogieron para hacer el trabajo que estaba haciendo un primo segundo mío; debido a que él tenía que hacer la mili, que entonces era obligatoria.

Cuando se terminó la obra, me dijeron que tenía que irme a Madrid para documentar toda la obra y presentar la liquidación ante el Ministerio de Obras Públicas, cosa que hice.

Estando trabajando en Intecsa (empresa de Estudios de Dragados), conocí a alguien que me introdujo en el sindicato Comisiones Obreras, ahí comencé yo a ser consciente de las diferencias entre derechos y libertades y esto explica mi evolución de pensamiento y de voto.

