La formación profesional que España necesita

En España, el abandono escolar se sitúa en el 12,8% —un 15,9% en hombres, frente al 9,5% en mujeres—, lo que hace que, pese a la reducción, en mas de 7 puntos desde el 2013, todavía somos uno de los países con mayor tasa de abandono escolar junto Alemania y Rumanía, sobre todo debido a la falta de motivación y el contexto socioeconómico del alumnado. Y eso que en el actual sistema educativo español existen los programas de Formación Profesional Básica, que son programas de segunda oportunidad diseñados para reinsertar a los jóvenes al mercado laboral o a los estudios reglados. Sin embargo, esto no es suficiente, España necesita una formación profesional acorde a las necesidades laborales y que, a la vez, reduzca, frene e incluso haga desaparecer esas cifras, todavía preocupantes, de abandono escolar de nuestros jóvenes. Estamos, todavía, ante un gravísimo problema del sistema educativo español que tiene una incidencia directa en el acceso a los estudios de formación profesional y que carece del diseño de políticas educativas adecuadas.

Nuestro sistema no sabe retener, totalmente, a los alumnos tras su paso por la escolaridad obligatoria y no mejora su capacidad para orientarles correctamente académica y profesionalmente. Así lo demuestran los datos relativos al Abandono Educativo Temprano del año 2026, que confirman que muchos alumnos abandonan el sistema educativo pese a tener la ESO. Teniendo en cuenta el coste medio de una plaza escolar en el sistema educativo español, debería haber una financiación prevista para la disminución del abandono escolar temprano por cada curso.

Si estos recursos se distribuyen en varias anualidades, situarnos en la media de la UE se convertiría en un objetivo realista y razonable. Todo depende de la voluntad política y de un relativo saber hacer, en coordinación con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, y contando con los centros públicos.

A día de hoy, la FP Dual no está siendo ni una pequeña parte de la solución

Para poder afrontar con una expectativa de éxito razonable las exigencias del mercado laboral de los próximos años, España necesita aumentar su tasa de titulados en FP de Grado Medio. Crear las condiciones adecuadas es una absoluta prioridad. Este es uno de los datos más relevantes, si tenemos en cuenta que los países tradicionalmente considerados como los más competitivos mantienen un porcentaje alto de titulados de FP de Grado Medio, con independencia del itinerario académico posterior del alumnado. Estos indicadores revelan claramente que no se están aplicando las medidas adecuadas y que los proyectos “estrella” que se improvisan con carácter coyuntural no son una solución porque no tienen ningún efecto relevante en relación a los problemas nucleares que presenta el sistema. Los errores en la regulación, planificación y diseño del sistema de FP Dual, por ejemplo, ya muestran signos evidentes.

El impacto en la creación de empleo de los jóvenes, recordemos que la tasa de paro juvenil es del 22%, es prácticamente inexistente, por lo que, a día de hoy, la FP Dual no está siendo ni una pequeña parte de la solución. Hace falta hacer lo que no se ha hecho: adquirir un compromiso serio con la implantación de este sistema, evaluando las condiciones óptimas para su desarrollo en las empresas, en los centros docentes de nuestro país, diseñando y planificando su funcionamiento con los agentes sociales.

La falta de conexión entre el mundo del trabajo y el educativo debe resolverse definitivamente. No vale cualquier relación: no se trata de que las empresas hagan el papel de los centros educativos ni de que les fijen las prioridades. Se trata de que ambas instituciones, centros educativos y de trabajo, colaboren para una mejor formación del alumnado. La estrategia de empleo y garantía juvenil está yendo por derroteros erróneos, ya transitados sin éxito, al dar los recursos a las empresas, bonificando una formación sin garantía de éxito académico ni permeabilidad. Estos fondos siguen ausentes de la gestión pública, como si no tuviéramos un problema en este sector. Y eso que se está haciendo bastante, pero no lo suficiente para lograr el éxito que se espera de la formación profesional y, más aún, la que se espera de una democracia y de una enseñanza progresista pública.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.