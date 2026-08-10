España arde: última hora de los incendios en Huelva, Segovia y otros puntos del país

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) ha ascendido hasta las 20.000 hectáreas de perímetro y se encuentra fuera de capacidad de extinción por la meteorología; mientras han evolucionado favorablemente los de Segovia y Castellón por las condiciones meteorológicas de la noche.

El gran foco del país ha aumentado 12.000 hectáreas respecto al domingo y el diagnóstico es que, además de estar fuera de capacidad de extinción, la jornada presenta "extrema complejidad".

Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que además ha incidido en que este fuego es "una carrera de fondo" y que "lamentablemente es un incendio que todavía tiene y puede tener recorrido".

El despliegue sobre el terreno supera los 600 efectivos por tierra, 169 vehículos y un dispositivo aéreo que prevé alcanzar los 26 medios aéreos operando en un foco que mantiene a 479 personas desalojadas.

La principal complicación son las rachas del viento del suroeste y los fenómenos convectivos asociados al humo, lo que provoca que "el incendio pierda la continuidad del viento y genere focos secundarios a varios kilómetros que se terminan uniendo a la cabeza, causando un crecimiento a una velocidad desorbitada y longitudes no previsibles", ha advertido Sanz.

A este escenario se suma la falta de eficacia de los medios aéreos en determinados puntos debido a las extremas condiciones térmicas y de humo.

Evacuados también en Sevilla por la cercanía del fuego

En total, las evacuaciones preventivas alcanzan a casi 800 personas después de que la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla haya ordenado evacuar a los casi 300 habitantes de El Madroño (Sevilla), ante la cercanía del incendio.

De las casi 500 evacuadas en Huelva, la mayor parte se ha realojado en segundas residencias, aunque un grupo de 27 vecinos permanece atendido en el teatro municipal de Zalamea la Real.

Además, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio declarado en la tarde de ayer domingo en el paraje Camino de la Cumbre de Villablanca (Huelva) y ha dado por extinguido el declarado la mañana del pasado sábado en el paraje Cueva de la Mora de Almonaster la Real, al norte de la provincia.

Estabilizado el incendio forestal de Tírig, en Castellón

El incendio forestal que se inició la tarde del pasado viernes en Tírig (Castellón) ha sido estabilizado a las 16:42 horas de este lunes, tras afectar a unas 800 hectáreas, han informado los bomberos del Consorcio Provincial.

En consecuencia, el Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por concluida la situación 2 del plan especial frente a incendios, y se permite el regreso a sus domicilios de las personas desalojadas.

Igualmente, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha informado del repliegue de la Unidad Militar de Emergencias, a petición de la dirección de la emergencia.

Segovia evoluciona favorablemente

El incendio de Navas de San Antonio, que este domingo se elevó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ante la necesidad de evacuación preventiva de las localidades de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, ha afrontado en las últimas horas una evolución favorable al frenarse las fuertes rachas de viento del domingo.

El operativo de extinción ha centrado su trabajo nocturno, con menos viento, menos calor y más humedad, en intentar controlar el perímetro de un fuego que se declaró el sábado después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6.

Sin embargo, el fuego de Revenga, de IGR 1, una reproducción del registrado días atrás, también se ha visto complicado por las malas condiciones meteorológicas, de altas temperaturas y fuertes rachas de viento, pero la llegada de la noche ha traído igualmente una mejora en cuanto a aumento de la humedad.

Desalojan Villalangua y Salinas de Jaca por el incendio de Peñas de Riglos (Aragón)

El Gobierno de Aragón ha ordenado el desalojo preventivo de Villalangua y Salinas de Jaca, en Huesca, por el incendio declarado a las 12:37 en las Peñas de Riglos, que ha obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias.

Según ha informado el Operativo Infoar, el incendio, que está en extinción, es de carácter forestal y ha afectado también a la carretera A-132.

Se ha activado el Plan de Incendios Forestales (Procinfo) en Situación Operativa 2 Nivel 1, se ha activado la Unidad Militar de Emergencias y se ha enviado un ES-Alert a la población ordenando el desalojo preventivo de los pueblos citados.

Por parte del gobierno aragonés trabajan en la zona dos helitransportadas con helicóptero medio (de Teruel y Ejea); una helitransportada de Bailo con helicóptero ligero; un helicóptero de Coordinación H0; cuatro brigadas terrestres; tres autobombas; un puesto de mando avanzado ligero con técnicos del Puesto de Mando Avanzado; un director técnico de extinción, y personal de apoyo al director de extinción.

El ministerio, por su parte, ha desplazado dos aviones anfibios FOCA; un avión de coordinación; dos helicópteros bombarderos ligeros, y un avión anfibio Reus.

Además, está en la zona un nodriza de la Diputación Provincial de Huesca.

El avance del incendio en Cifuentes de Rueda (León) amenaza el bosque de Nava

El avance de las llamas ha provocado que la Junta de Castilla y León declare el Índice de Gravedad 1 en el incendio de Cifuentes de Rueda, en el término municipal de Gradefes (León), ante la amenaza de que puedan verse afectadas masas arboladas de más de 30 hectáreas, en este caso el bosque de Nava de los Caballeros.

Más de una treintena de medios terrestres y aéreos trabajan para evitar que las llamas lleguen a esta importante masa forestal que podría incrementar la intensidad de las llamas.

La Junta ha informado, a través del canal INFORCyL, de que el incendio se detectó a las 10:25 horas de este lunes por causas que están todavía en investigación.

Para la extinción del incendio se ha desplegado un dispositivo formado por un técnico, siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, cuatro buldócer y cinco brigadas helitransportadas, a los que se han unido seis medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones de extinción.

Activo un incendio en Ausejo de la Sierra (Soria) con once medios desplegados

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Un incendio forestal, declarado a las 14:45 horas de este lunes en Ausejo de la Sierra (Soria), permanece activo con once medios desplegados en el terreno para su extinción.

Según los datos aportados por la Junta de Castilla y León, hasta el lugar se han desplazado tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y un hidroavión para participar en las labores de extinción.

En estos momentos, los efectivos trabajan en el control del incendio y en el perimetrado de la superficie afectada, sin que por el momento se conozcan las causas que han originado el fuego.