RFI presenta a Marichalar como coordinador de una asociación de mujeres juristas que usa como aval

El pasado 2 de agosto, Radio France Internationale (RFI) dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Sin embargo, ese programa fue aprovechado por uno de los invitados, Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, para atacar al Gobierno, a Pedro Sánchez y a la izquierda española en general con bulos, desinformaciones y exageraciones.

Durante la emisión, la directora del programa llegó a referirse a Marichalar en dos ocasiones como “coordinador de la Asociación Española de Mujeres Juristas”. Sin embargo, el aristócrata no solo no ostenta ese cargo, sino que no tiene posibilidad alguna siquiera de formar parte de esa organización según sus propios estatutos.

La confusión de Marie-France Chatin, que dirige el programa Géopolitique de RFI desde septiembre de 2008, no es de extrañar, ya que Marichalar utiliza el nombre de la asociación en casi todas las presentaciones públicas en las que participa. Un uso nada casual, ya que la AEMJ es una organización histórica con un pasado feminista en España. Por ello, funciona para maquillar las reivindicaciones de Marichalar como movimiento transversal o heterogéneo, insulso, quizás, feminista. La pregunta que cabe hacerse es si a la organización no le molesta que se haga este uso de su nombre. La respuesta se encuentra en el viraje que ha dado en los últimos años la AEMJ, que ha transitado a posiciones más conservadoras llegando incluso a relacionarse con Vox.

Ocho mujeres en la directiva y ningún coordinador

La Asociación Española de Mujeres Juristas (AEMJ) está presidida por Begoña Sainz de la Maza y Orrantia y la junta directiva la completan otras siete mujeres. Ningún hombre. Y en el organigrama no figura ninguna coordinación.

El hecho de que no aparezcan hombres en la junta se debe a la propia composición estatutaria de la asociación, ya que para formar parte de la organización se tiene que ser mujer licenciada en Derecho y ejercer como abogada, procuradora, magistrada, jueza, letrada de la Administración de Justicia o profesora universitaria. Marichalar, que no es jurista, no reúne ninguna de las dos condiciones exigidas.

Una asociación de mujeres, siempre en primer lugar

Aún así, Marichalar, de forma sistemática, invoca el nombre de esta asociación de forma explícita en sus alocuciones públicas. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2025, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas —fue el único de los peticionarios españoles que acudió—, declaró que hablaba "en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas". En la carta abierta remitida a Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y António Costa escribió que lo hacía "como coordinador de De español a español por la Constitución y en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 30 asociaciones más".

Y el patrón siempre es el mismo. Marichalar dice hablar en nombre de esta asociación y otras 30 adicionales. Pero la única que nombra de forma explícita es la AEMJ. Las demás, —entre las que se encuentran Espanya i Catalans, el Movimiento Resistencia Ferraz, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén, Amigos de la Hispanidad y una veintena más—, quedan disueltas en una cifra. La única que pronuncia, y la primera que escribe, es la de las mujeres juristas.

La explicación parece clara. Ante una comisión parlamentaria europea, "hablo en nombre de treinta asociaciones de la sociedad civil" es una afirmación sin rostro; "hablo en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas" aporta dos credenciales de golpe: la solvencia técnica de un colectivo de juristas con una trayectoria histórica y la legitimidad de una organización de mujeres.

Por esta razón, el error de la directora del programa de RFI cobra importancia. En sus textos, Marichalar se atribuye la coordinación de una única plataforma —"De español a español por la Constitución"—, y dice actuar en nombre de las demás. Habla como portavoz. La emisora pública francesa convirtió ese "en nombre de" en un "coordinador de" que no existe en ningún documento ni siquiera en los que redacta él. Pero Marichalar tampoco desmintió a la periodista de RFI.

La asociación que fundó María Telo ya no es la que era

A pesar de todo, el pasado feminista de la asociación y su trayectoria histórica ha variado a lo largo de los años. La AEMJ se constituyó en julio de 1971, presidida por María Telo Núñez, a partir de una comisión de estudios nacida del consejo que la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas celebró en Madrid en 1969. En plena dictadura franquista, su objetivo era desmontar un Código Civil que “situaba a la mujer casada entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir”.

Telo y otras tres juristas lograron entrar en la Comisión General de Codificación, y sus trabajos desembocaron en la ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió la obediencia al marido y la licencia marital. La asociación impulsó también el I Congreso Internacional de Mujeres Juristas, en Madrid, en diciembre de 1976.

Medio siglo después, el perfil es otro. Su blog institucional recoge el apoyo al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid por su polémico papel en la causa contra el fiscal general del Estado, artículos que reprochan su silencio a "otros colectivos que dicen defender a las mujeres con presupuestos subvencionados" y, de forma recurrente, las cartas que Marichalar dirige a las instituciones europeas.

Pero este giro tiene una fotografía muy representativa. El 21 de marzo de 2024, la AEMJ organizó en el Casino Primitivo de Albacete el encuentro La amnistía a debate. ¿Es posible en un Estado de Derecho? Según la invitación difundida por la propia asociación, la conferencia correría “a cargo de Don Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda". El acto estuvo moderado por la presidenta de la asociación e intervinieron el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial Jaime Lozano, y el abogado del Estado y diputado constituyente Francisco Ruiz Risueño.

El acto se presentó como un debate sobre la ley de amnistía, pero ninguna de las voces presentes se acercó siquiera a defender la constitucionalidad de la norma. En esa jornada, tan solo seis días después de que el Congreso publicara el dictamen de la proposición de ley —el 14 de marzo de 2024, casi tres meses antes de que la amnistía llegara al BOE—, Borrego desplegó ante el auditorio un rollo de papel higiénico con el texto de la norma impreso encima.

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Una imagen gráfica sobre la posición de los presentes que el mismo Borrego repetiría meses más tarde en unas jornadas organizadas por OKdiario, donde explicó que la idea se le había ocurrido precisamente en Albacete preparando el acto de la AEMJ.

Por si esta imagen dejara lugar a dudas, entre los invitados estaba el comité ejecutivo provincial de Vox en Albacete, que difundió su asistencia y las fotografías del acto en redes sociales, donde se puede ver sentado en primera fila a Marichalar y a la presidenta de la AEMJ moderando la mesa.

Esa es la asociación cuyo nombre encabeza las cartas que Marichalar envía a Bruselas. Una organización nacida para acabar con la discriminación jurídica de la mujer en el franquismo, que hoy convoca actos a cargo del conde de Ripalda e invita a ellos a directivos provinciales de Vox.