La radio pública francesa convierte un programa sobre la Guerra Civil en altavoz para un activista contra Sánchez

El domingo 2 de agosto, Radio France Internationale dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Lo que se emitió, sin embargo, tuvo poco de conmemoración histórica: durante casi 50 minutos, un aristócrata español que lleva cuatro años organizando manifestaciones para exigir la dimisión del presidente del Gobierno dispuso de la emisora pública exterior francesa para desarrollar su discurso político, presentado ante los oyentes como un simple representante de la sociedad civil.

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, noveno conde de Ripalda, fue introducido en antena por Marie-France Chatin, la conductora del programa, únicamente como “coordinador de Español a Español por la Constitución y de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 32 asociaciones de la sociedad civil de toda España”. Esa presentación es formalmente cierta, pero engañosa. Omite algo esencial: que la plataforma que coordina tiene un objetivo político declarado y singular, que es la salida del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marichalar ha organizado concentraciones, según él mismo afirmó, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante, Burgos, Santander y Marbella, algunas junto a los movimientos de protesta de la calle Ferraz y ha contado en ocasiones con la participación de figuras como la del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Además, ha remitido cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en las que sostiene que el Ejecutivo accedió al poder “corruptamente” y que la ley de amnistía constituye un “golpe institucional”. Incluso, llegó a afirmar en febrero, en el diario El Debate, que a Sánchez “se le ha ido la cabeza”. Es hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, y de Álvaro de Marichalar. Por lo tanto, es el tío de las personas que ocupan el cuarto y quinto puesto en la línea de sucesión al trono en España: Juan Froilán y Victoria Federica de Borbón.

Nada de este perfil se le explicó al oyente al inicio del programa. Y sobre esa presentación aséptica se construyeron 48 minutos de discurso sin contradicción efectiva.

Contra el Gobierno y la izquierda

Marichalar sostuvo en antena que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero ejecutan “una estrategia muy bien pensada” para “volver a enfrentar a las partes de España”, y que lo hacen “porque quieren cambiar el régimen español”: “Quieren cambiarlo por cinco repúblicas o por una república”.

Afirmó que la Segunda República “llegó por la vía de un golpe de Estado”, que Francisco Largo Caballero “hizo un golpe de Estado en 1934” y que Franco “fue designado por la República para detener ese golpe de Estado”. Añadió que “hay que bajar mucho a la realidad de las cuestiones”.

Además, durante una de sus intervenciones, sostuvo que España "está muy sola", que las instituciones europeas "no responden" pese a seis años de cartas, y equiparó su situación a la de Venezuela: “Tenemos un presidente del Gobierno y un antiguo presidente del Gobierno europeo [sic], Zapatero, que ayuda al régimen narcodictatorial de Venezuela, y eso es un problema como España”.

Y cerró con una petición explícita: "Queremos recuperar la dignidad y queremos recuperar la democracia, y queremos que dimita el presidente del Gobierno".

La mayor parte de estas afirmaciones no fue objeto de réplica o matización por parte del resto de contertulios o la conductora.

Declaraciones falsas y desinformación

Varias de las afirmaciones que Marichalar difundió en la radio pública francesa no resisten la comprobación.

La jornada de ocho horas. Es el caso más claro, y no es la primera vez que hace esta declaración sin que se le contradiga. Marichalar afirmó en antena: "Los grandes avances sociales de España se hicieron después de Gran Bretaña, en 1917, 18 y 19. Y fue mi abuelo quien hizo la jornada de ocho horas". Y remató: "No es la izquierda, que ahora dice que la jornada de ocho horas la hizo el señor Largo Caballero".

A pesar de sus palabras, el real decreto que estableció la jornada de ocho horas se firmó el 3 de abril de 1919, bajo el Gobierno del conde de Romanones, tras la huelga de La Canadiense. Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza —abuelo paterno de Amalio— fue ministro de Fomento entre junio y noviembre de 1917 y ministro de Guerra entre mayo de 1920 y agosto de 1921. No formaba parte del Gobierno en abril de 1919.

Es cierto que el vizconde de Eza fue una figura relevante del reformismo social católico: consejero del Instituto Nacional de Previsión, director de las Semanas Sociales de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Existe literatura académica específica sobre su papel en el conservadurismo social del primer tercio del siglo XX. Pero eso es una cosa y atribuirle la autoría de la jornada de ocho horas es otra.

No es la primera vez que Marichalar difunde esta versión. La sostuvo también en agosto de 2025 en una entrevista en El Español, cuyo titular la reprodujo sin contraste ni explicación alguna. De hecho, en aquella ocasión, el aristócrata achacaba a una operación del PSOE que se ocultara ese supuesto hito de su abuelo.

El "muro" contra el 50% de los españoles. Marichalar afirmó que Sánchez "lo dijo en el Parlamento: 'quiero hacer un muro contra la mitad de los españoles'". La expresión existe, pero su significado es otro: en el debate de investidura de noviembre de 2023, Sánchez planteó "alzar un muro" frente a lo que definió como los ataques de la derecha reaccionaria a los valores democráticos, no contra el 50% de la ciudadanía.

"La prensa internacional señala casi todos los días la gran corrupción de un primer ministro europeo" y "150 personas de su Gobierno han acabado ante la justicia". No consta ninguna fuente que sustente estas afirmaciones.

Pero más allá de estas frases, Marichalar aseguró en antena que habla “siempre con gente muy importante del Partido Socialista, por ejemplo, José María Múgica, quiero decir el nombre. Hablo con él, le envío todos los días la manifestación que hacemos cada día”. Sin embargo, deliberadamente omitió que Múgica lleva tiempo alejado del PSOE y que, de hecho, pidió la baja del partido hace casi ocho años.

El contrapeso que hubo y el que faltó

Sería inexacto decir que nadie le rebatió. Hubo dos correcciones. Por un lado, el historiador Benoît Pellistrandi, hispanista francés y autor de Les fractures de l'Espagne (Gallimard, 2022), que también participaba en el programa, rechazó de forma tajante la tesis del golpe de Estado republicano: "No puedo admitir que se diga que el 14 de abril de 1931 se trate de un golpe de Estado. El golpe de Estado es el del 17 de julio de 1936", dijo, recordando además el precedente de Primo de Rivera en 1923. Fue el único momento del programa en que un invitado desmintió a otro en directo.

Por su parte, Miguel Ángel García Carrasco, investigador de la Fondation pour la Recherche Stratégique, tercer invitado en la conversación, matizó la tesis del cambio de régimen a manos de Sánchez y Zapatero: no es "una estrategia firme", replicó, sino negociaciones sostenidas con socios minoritarios dentro de una coalición con sensibilidades regionalistas e independentistas.

Pero ninguno de los dos discutió el marco general. Pellistrandi habló por su cuenta de "catástrofe democrática", atribuyó a Sánchez "una falta de moral" y comparó su situación con la del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán: “Si Viktor Orbán hubiera actuado de esta manera, les puedo asegurar que se hablaría de ello en los medios franceses. Así que sí, hay en España un problema de funcionamiento de las instituciones”.

García Carrasco coincidió en el diagnóstico de parálisis y pronosticó que las elecciones de 2027 desalojarán al PSOE: “Cada vez [Sánchez] lo tiene más difícil para dar continuidad a la legislatura, de cara a unas elecciones en 2027 que probablemente desalojarán al Partido Socialista del poder”.

Pero ninguno corrigió el dato de la jornada de ocho horas, ni la cifra de las 150 personas ante la justicia, ni la tergiversación de la frase del muro. Resulta sorprendente que en un programa en el que se quería analizar “qué revela aún 1936 sobre la España de hoy” solo se invitara a participar a contertulios abiertamente críticos con el Gobierno.

La conductora

Marie-France Chatin, que dirige Géopolitique desde septiembre de 2008, no interrumpió ni verificó ninguna de las afirmaciones. Su única intervención correctiva consistió en pasar el micrófono a Pellistrandi cuando Marichalar sostuvo lo del golpe de Estado de 1931.

Sin embargo, tampoco asumió el papel neutral de conductora del programa. En varios momentos adoptó el marco de Marichalar. De hecho, llegó a elogiar las acciones que lleva el aristócrata contra el Gobierno: "Ese hastío de la política da finalmente todo su valor a lo que usted hace, con esas manifestaciones; imagino que tendría usted otras preocupaciones que organizar todo eso. En todo caso, da esperanza sobre el futuro. Es importante movilizar a esa sociedad civil".

No es una pregunta ni una síntesis: es un aval editorial a una campaña política en curso en un país extranjero, emitido por una radio pública financiada con recursos públicos franceses.

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El grupo se financia en un 95% mediante una fracción de la recaudación del IVA —una fórmula elegida precisamente para que no se le perciba como medio de Estado— y su presidencia la designa la autoridad reguladora independiente ARCOM. France Médias Monde dispone de una carta deontológica y de un comité interno específico "relativo a la honestidad, la independencia y el pluralismo de la información y de los programas", y exhibe la certificación Journalism Trust Initiative.

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