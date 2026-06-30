Bastante harto de los estragos que en la profesionalidad de muchos medios informativos está produciendo el irrespirable clima político, me dediqué el 23 de junio a sintonizar simultáneamente en dos aparatos diferentes los dos telediarios de mayor audiencia a las 21 horas, el de TVE y el de Antena 3, ambos de una duración aproximada de 30 minutos.

En TVE, dirigido por Pepa Bueno, la secuencia de los temas tratados ha sido Calor-IA-Cine-Hogueras de S, Juan-otra vez Calor-política inglesa-Sucesos varios.

¡Ni una palabra sobre la situación política española, todavía más candente que la temperatura atmosférica!

La secuencia de Antena 3 fue: Pedro Sánchez-Gobierno-Zapatero (hasta el minuto 27)- Registro ayuntamiento socialista de Soria- Política internacional- Otra vez el gobierno-Calor-De nuevo Sánchez.

Dice muy poco en favor de quienes dirigen o se dejan manipular dentro de la clase periodística

Diríamos que nos encontramos ante un fraude informativo al servicio de los sesgos ideológicos en conflicto actualmente, lo cual dice muy poco en favor de quienes dirigen o se dejan manipular dentro de la clase periodística. O no se habla de lo que realmente pasa o se hace de un modo claramente parcial, o simplemente se oculta.

En lo personal, creo que somos muchos los que nos dolemos de que se preste a este juego una informadora de la talla de Pepa Bueno, transformada en vocera del Gobierno mediante una táctica de camuflaje de la realidad que se parece bastante a la del avestruz cuando entierra la cabeza para olvidarse del peligro en sus alrededores.

Lo de Vicente Vallés no merece más comentario pues no ofrece novedad alguna y sigue su tarea de palanganero de la derecha escudado en esa impecable elegancia jesuítica que le adorna.

Una vergüenza, un menosprecio del primer deber de todo informador, que es contar la verdad, no invisibilizarla ni manipularla.

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Francisco J. Faraldo es socio de infoLibre.