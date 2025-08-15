Que hablen las mujeres, que griten y que 'ahostien' si es necesario. Nunca será suficiente.

La asociación de mujeres “Carmen de Burgos” de Moncofa (Castellón) levanta, da voz y representa de modo amateur y con escasa ayuda económica, la obra de teatro “Historias de resistencia” cuyo argumentario está basado en “El Patronato de protección a la mujer”, la más aberrante y longeva (1941-1985) misoginia del franquismo. Su objetivo, el del Patronato, era la dignificación moral de la mujer, dirigiendo su mira telescópica a a las mas jóvenes, para apartarlas del vicio y educarlas según las enseñanzas de la religión católica, apostólica y romana. Para esta ignominia contaban con una estructura piramidal que partía de una junta nacional de la que dependían juntas provinciales y locales, desde donde se gestionaban la reclusión y el aislamiento de aquellas niñas y jóvenes que no cumplían el perfil fascista de la “mujer ideal”.

El Patronato ha sido la mayor institución dedicada al control sexual, represión y castigo de las mujeres, por razones relacionadas con los demenciales aspectos morales que regían la época. Lo curioso y paradójico es que siga resultando totalmente desconocido, y ni siquiera se menciona como uno de los supuestos contemplados en el articulo 3 de la ley de Memoria Democrática.

Estos centros de control y represión de las mujeres venían existiendo en España desde el siglo XVI y eran conocidos como casas de recogidas, galeras o cárceles de mujeres. Ha pasado algún que otro siglo y las Oblatas del Santísimo Redentor, Trinitarias, Adoratrices y Hermanas de la Caridad siguen haciendo sus business y especulando con un patrimonio que les vino dado por la Santísima Trinidad.

La asociación de mujeres “Carmen de Burgos” son la única compañía de teatro amateur a nivel nacional que se ha atrevido a dar voz con su versión de “Historias de resistencia” a una atrocidad que en los noventa daba sus últimos coletazos, y por eso merecen voz en este artículo.

