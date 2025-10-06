¿Izquierdas o derechas?

Los conceptos políticos de derecha e izquierda vienen, como todo el mundo sabe, de la Revolución Francesa (1789 hasta 1799), con los revolucionarios sentados a la izquierda del rey en la Asamblea y los nobles y el clero a la derecha. Pero los tiempos han cambiado tanto que esa división no tiene ya sentido.

Brevemente: me considero de izquierdas pero prefiero a Churchill que a Stalin.

Saquemos pues, de nuestras mentes, todos los prejuicios.

—¿Son el binomio Ayuso/MAR de derechas?

Mi respuesta es que no. Confundir con la derecha de Stuart Mill o de Adam Smith a gente que roba y que está en contra de los derechos humanos peca de injusto y de burdo.

Además, es contraproducente. No podemos tragar con que Esperanza Aguirre diga que ella se considera liberal, cuando se cargó la sanidad y la educación públicas.

Ni con que Cayetana presuma de derechas mientras forma parte de FAES, la fundación de un indeseable que se apuntó gratuitamente a la invasión de Irak... y otros menesteres (copio y pego): "Aznar ficha por el bufete al que pagó 1,6 millones para que le consiguiera la medalla del Congreso de EEUU".

Y ahora (sigo yo), contento con el genocidio en Gaza, ha soltado que para Occidente sería un desastre que Israel perdiera la guerra.

No podemos seguir hablando de izquierda y derecha porque estas palabras no son lo suficientemente potentes como para que uno se avergüence de decir que es partidario de un genocidio.

Hay que inventar otras palabras porque, además, nosotros, los que nos consideramos de izquierdas, podríamos enriquecer así nuestras ideas y tener un debate más plural (estoy pensando en los de la izquierda del Partido Socialista y, sobre todo, en Podemos, al que le ha dado por votar con el PP por no-se-qué agravio).

También ocurre que debemos pensar en nuestros jóvenes. ¿Cómo les puedes contar que eres de izquierdas y que ellos lo entiendan? Lo que tienes que hacer es educarlos en valores y también en política. Y explicarles por qué estás a favor de que vengan emigrantes y en contra de los nacionalismos, en lugar de resumirlo en un par de palabritas que no llevan a ninguna parte.

El juez Peinado (lo digo para que nos entendamos) no es de derechas. El juez Peinado es un delincuente.

En el principio fue el verbo, y después el pensamiento y las acciones.

Mercè Carandell es socia de infoLibre