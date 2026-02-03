Iba a escribir sobre Donald Trump; pero es tal el cabreo que he cogido viendo Malas lenguas esta tarde (27-1-26), que he tenido que cambiar de plan. Varias veces he escrito sobre la propaganda gratis que tanto Jesús Cintora como Javier Ruiz, de Mañaneros –he de suponer que sin ser conscientes de ello–hacen a la extrema derecha (PP y Vox).

Para ambos presentadores es más interesante –y no digo que no lo sea–, lo que piensan sus “amiguetes” Aroca, Ekáizer, María Molero, etc.

Esta tarde mismo, Cintora ha comenzado su programa resaltando las sandeces de Díaz Ayuso e, igualmente, ha repetido hasta la saciedad las ignorantes palabrotas de Figaredo (Vox). Y, a propósito de la regularización de inmigrantes, se ha montado un debate en el que no ha salido ni la secretaria general de Podemos, ni Irene Montero, que son las que han negociado el tema con el PSOE. Ayer quiso explicarlo Irene Montero; pero, por lo visto, para Cintora es mucho más importante el humor de una de sus colaboradoras, a juzgar por el tiempo que le dedicó a Irene. ¿No puede salir en la televisión pública Podemos, sin que, de alguna manera, sea censurado? ¡Se nota mucho el “pinganillo”! La ONU, la Conferencia Episcopal Española, no sé si el Vaticano, la prensa internacional, etc., han alabado tal medida; pero para Cintora es más importante, como digo, el humor de, p. ej., de Esther Gimeno.

¿No puede salir en la televisión pública Podemos sin que, de alguna manera, sea censurado?

Es tremendo. Acabo de ver (29-1) en Mañaneros el desprecio de nuestra “aconfesional” Constitución, poniendo la televisión pública al servicio del funeral organizado por la Sra. Díaz Ayuso en la Catedral de Madrid. Igualmente, prestando las cámaras de TV a los bulos que, sobre la regularización de inmigrantes, proclaman el Sr. Feijóo, Abascal o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras se aplaza el homenaje de Estado en Huelva pactado entre los presidentes nacional y autonómico. Seguramente, el homenaje laico de Estado no se celebrará, pues es la sra. Ayuso la que viene marcando la política no sólo de su partido, sino también la del Estado. Y la iglesia católica también se ha plegado a la voluntad de Díaz Ayuso, haciendo coincidir el funeral “oficial” de Huelva con el de la Almudena de Madrid.

En cuanto a la propuesta de Feijóo para expulsar a extranjeros sin condena choca con los Tribunales Supremo y Constitucional. Por otra parte, el comisario europeo competente en Inmigración, sr. Magnus Brunner, ha dejado claro que el Gobierno español está haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para solucionar este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, ha argumentado Brummer. (elDiario.es de -29-1-26)

Además –podemos seguir leyendo–, la nueva propuesta de la Comisión es que la política de inmigración esté completamente vinculada con las necesidades del mercado laboral de cada país. “La migración legal es necesaria para nuestros mercados laborales, la política en materia de visados debe responder a esos intereses europeos”, ha remarcado Brunner.

Aunque no estoy de acuerdo en tratar a los seres humanos de manera utilitarista, al menos es menos malo que expulsarlos cuando vienen, arriesgando sus vidas, y habiendo tenido que abandonar su país, buscando precisamente una vida mejor.

De momento, es todo lo que tenía que decir al respecto. Así que aquí lo dejo...

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.