¿Jueces imparciales?

El PP no tiene nada que ofrecer como gobierno, solo desea el poder. Y sabe que con mociones de censura no lo conseguirá, y que nunca pactarán con él PNV y Junts, mientras esté arrimado a Vox.

Y entonces, para lograr ese poder, ha puesto en marcha una maquinaria política, judicial y mediática con la intención de erosionar al gobierno de España y a sus votantes.

Para la gran mayoría de los ciudadanos, el PP-Vox en el gobierno supondría pérdida de derechos y retroceso. Lo vemos en las Comunidades Autónomas, no gobiernan en positivo, gobiernan contra las personas.

El PP lo fía todo a los tribunales, a “sus” tribunales. Y Feijóo convierte esta tensión judicial sobre el entorno de Pésanchez y Zapatero en el principal eje de desgaste del Gobierno, mientras crecen las tensiones entre sus socios de la investidura.

El PSOE asegura que hay "un calendario judicial para que el Gobierno caiga durante el verano o inmediatamente después del verano".

Pero los socialistas han defendido la inocencia de Zapatero y la de Pésanchez, y han criticado "las prisas" en los temas judiciales que afectan a la izquierda.

¿Dónde está la imparcialidad, o no, de esos muchos casos judiciales?

Zapatero ¿imputado por el juez Calama?

Ya se confirmó que EEUU envió a la policía española los mensajes contra Zapatero tras “el no a la guerra de Pésanchez”, que cabreó tanto a Trump. Y eso ya es una muestra de que “hay lawfare" en España y un golpe mediático, judicial y policial para derribar al Gobierno. ¿O no? ¡Eso huele a trumpismo claro y puro contra Pésanchez y Zapatero ¡Cinco años metidos en un cajón y aparece justo ahora! Porque cuando una prueba duerme cinco años en un cajón y aparece justo en mitad de una guerra diplomática, la sospecha deja de ser una teoría conspirativa para convertirse en una pregunta política perfectamente razonable. Además de que no fue legal el vuelco de datos de su móvil.

Los socialistas han defendido la inocencia de Zapatero y la de ‘Pésanchez’, y han criticado "las prisas"

Esto ocurre precisamente en un momento en el que, con acusaciones de asociaciones y sindicatos fachas como Manos Limpias, y otros, e investigaciones de la UCO y la UDEF e instrucciones judiciales, todas realmente dudosas…

Joyas

La hipocresía sobre las joyas de Zapatero es de libro. Eso lo afirma el exministro Miguel Sebastián, en LaSexta hace unos días. Dice: “¿En serio se puede considerar “contrabando” aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos que se reciban?” ¿Y eso es delito grave para impugnar a un expresidente de Gobierno? Miles y miles de ciudadanos españoles tendrían que estar también investigados e imputados ¿O no?

¿Cuántos presidentes, o ministros o consejeros de autonomías, (AP, PP, Cs, UCD, PSOE), etc. han entregado a Patrimonio Nacional los regalos que han recibido? Y si se los han quedado, ¿los declararon a Hacienda?

Ahora resulta que esto es más importante que lo del volcado de mensajes desde EEUU y connivencia con el chavismo, y de liderar “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias”.

Sin embargo, ahora, el juez Calama le quiere imputar a Zapatero por contrabando y delito fiscal tras la tasación de sus joyas.

Eso es lo que importa, tenerlo siempre en el alero de las denuncias y “jodiendo” su reputación. Ahora añade al daño personal de ver imputadas a sus dos hijas (y a su secretaria), sin prácticamente ningún indicio coherente. Solo falta que también meta en este saco a su mujer Sonsoles por ser la dueña de la mayoría de las joyas, y “beneficiarse” también de los “robos” de su marido. ¡Dios mío!, este Calama ¿adónde quiere llegar?

En los últimos días nos están bombardeando con el titular de los 1,3 millones de euros en joyas de Zapatero. Nos lo venden como el gran escándalo del siglo, pero como siempre, la prensa se queda en el titular y oculta la letra pequeña.

La clave de todo este asunto no está en el valor que ha dado la firma Ansorena. La clave está en lo que les pidió el juez. El juzgado exigió textualmente el "valor actual de mercado". ¿Y qué significa esto en el mundo real? La burbuja de las materias primas: en los últimos 10 años, el oro ha subido un brutal 245% y las gemas de calidad un 175%. El mercado de la alta joyería está en máximos históricos.

El truco de la máquina del tiempo: esas mismas piezas, hace una década, valían apenas una tercera parte (unos 450.000 euros). Y si nos vamos al momento en que se adquirieron o heredaron hace años, su valor de coste real era una fracción minúscula: la horquilla de entre 30.000 y 50.000 euros que siempre se ha defendido.

Lo jurídicamente correcto para buscar la verdad habría sido datar primero históricamente las piezas y luego tasarlas al precio de mercado de “entonces”. Pero no interesaba hacer eso. Interesaba pedir el precio de hoy en día para inflar la cifra, generar el titular escandaloso de millón y medio y disparar el linchamiento público.

No caigas en la trampa del clickbait. Una cosa es el valor real y familiar de unos recuerdos acumulados durante una vida, y otra muy distinta es la tasación artificial y engordada por la inflación y el mercado del oro actual que le han presentado al juez.

Además, muchas de esas joyas pertenecían a la familia de su mujer Sonsoles, muchos años atrás, pero no de Zapatero. ¿Eso es delito? ¿Tiene que pagar o tributar él por eso?

El tasador de la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, ha sido Luis Eduardo Cortés Muñoz. Que, por cierto, pone su granito de "oro" para el golpe de Estado. ¿Es un perito independiente? ¡No, una “joya”, vamos, ha sido el experto elegido por el juez Calama para tasar las joyas de la familia del presidente Zapatero!

Fue presidente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Exdiputado del Partido Popular en la Asamblea Regional de Madrid. Exsenador del Partido Popular. Ex Vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Ruiz-Gallardón.

Entonces nos preguntamos: ¿No existe conflicto de intereses para un tasador que es del PP hasta la médula?

Es obvio que en Madrid existen tentáculos del PP hasta debajo de las piedras, motivo más que suficiente como para ser pulcro por parte del juez Calama como para contrastar diversas tasaciones, pero no lo hace ¿Alguna vez estos "venerables magistrados" van a aplicar el sentido común a sus diligencias? Y qué casualidad también, la joyería encargada de tasar las joyas pertenece a la familia de la exministra de Sanidad del Partido Popular, Ana Mato.

“Está clarísimo que “quieren agotar y desmovilizar a la mayoría progresista de este país”. Es lo que se llama la técnica del "fallo", que usaron Trump y Steve Bannon, en las elecciones de USA, y así lograr la abstención de la masa crítica progresista”.

La joyería encargada de tasar las joyas pertenece a la familia de la exministra de Sanidad del Partido Popular, Ana Mato

Consiste en saturar constantemente el debate público con provocaciones, mentiras y escándalos. Esto satura a la oposición y a los medios, desviando la atención de sus verdaderas políticas. Y eso han hecho con Zapatero, Pésanchez y demás casos judiciales y mediáticos de la izquierda: aumentar escandalosamente las mentiras.

Todo es demasiado descarado, si se les cae el motivo principal cogido con alfileres para la imputación, pues ahora, la judicatura y las fuerzas ultras pregonan otro: evasión fiscal y tráfico de joyas, tipo pirata, es de vergüenza.

Es más común de lo que creemos, que de generación en generación hayan pasado collares, pulseras, gargantillas...que han sido el tesoro valiosísimo de la abuela, el abuelo... se sabe en esa familia que tiene valor, pero nunca se han planteado ir a un tasador, sí que son situaciones de una clase media que pudo permitirse esa inversión que ganará valor con el tiempo.

Lo importante en su cruzada no es la verdad y la prueba del delito; lo importante de las acusaciones de la derecha extrema es que la propaganda impacte en la calle, asuma que la democracia es un lodazal y condene sin matices al adversario. La contribución de un selecto grupo del poder judicial y el mediático a esta argucia de las derechas en su guerra por derribar al Gobierno es hoy fácilmente verificable con la conjunción de agendas de ambos poderes, sin que esta afirmación minimice el calado real de algunos escándalos que exigen explicaciones al ciudadano sin dilación para separar el bulo de la realidad, el grano de la paja.

El “caso Zapatero”, es una investigación para largo, aún en estado “embrionario”. El contundente rechazo del expresidente a todas las imputaciones y la investigación a sus hijas y a su secretaria era previsible. Pero se echan en falta en términos de opinión pública pruebas que acrediten o desmonten las duras acusaciones del juez y más explicaciones públicas a los ciudadanos. Y no porque Calama haya presentado al día de hoy sus indicios con el rigor exigible a un juez (¿a qué alto cargo quién influyó ZP en el rescate de Plus Ultra?), sino porque al menos desde el punto de vista moral (ya veremos si judicial) un expresidente significado por su decencia con joyas por más de un millón de euros en la caja fuerte de su despacho y dedicado a una actividad con apariencia de ‘lobbista’ resulta difícil de asumir cuando se le considera ‘faro moral’ de muchos. ¡Ni bajar el listón de exigencias éticas a los liderazgos de la izquierda ni contribuir al ruido del altavoz mediático que anticipa condenas!

Aún quedan muchas cosas por aclarar tanto por el juez Calama, que “se ha podido pasar de listo”, como por Zapatero, que sea más claro y contundente. Pero mientras, es un caso más del PSOE que está en el alero para dar de comer a los buitres de la extrema derecha (sean jueces, políticos o asociaciones).

Zapatero ya insistió: “No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”. Y reiteró, argumentándolo durante el interrogatorio, que su “actividad profesional” se ha desarrollado “conforme a la legalidad” y defendió la labor de la empresa de sus hijas.

Y no olvidemos que al PP-Vox no le interesa que se hable del caso Kitchen, de la Púnica, de la Gürtel, de las muchas falsedades y manipulaciones de Aznar y de M.Rajoy, etc. Eso sí, llegan hasta lo estrambótico en el caso de Begoña Gómez y del hermano de Pésanchez.

¿Existe lawfare, o no, en algunos jueces, fiscales y abogados?

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.