El poder les hace innobles e irracionales

Para la RAE uno de los significados de la palabra poder es el de la autoridad y mando, es decir “dominio o jurisdicción que se tiene para gobernar o mandar". En una democracia y en un país democrático, el poder de nuestros políticos se lo da la ciudadanía en unas elecciones libres, en las que cada uno expresa con su voto quién quiere que le represente, otorgándole con ello el poder de tener un dominio y su jurisdicción con el cargo que asume. Pero lo que está claro es que ese cargo es en representación del pueblo que se lo ha otorgado, y no debe servir para ir en contra de aquella ciudadanía que le ha votado. En resumen, si es el pueblo el que te ha dado el poder por representación, la nobleza es el estar al servicio del pueblo que te lo ha dado, lo innoble e irracional es que asumas el poder y te lo apropies para tu beneficio propio, para mentir, para prevaricar, para aumentar tu patrimonio, y lo peor, para no representar al que te ha votado, sino a ti mismo, a tu ego irracional. Y que utilices ese voto que te ha dado el poder para destruir la democracia y sus valores: aumentando los recortes sociales o votando contra las ayudas sociales, solo para así beneficiar a los que más tienen, que "han pagado" que tu tengas poder, lo que te va a provocar seguramente caer en la corrupción, pues “ese pago” te va a exigir devolver “sus favores” con un pago mayor: dejar de ser político noble, para convertirte en un político innoble, mezquino y ruin.

Por desgracia, esto es lo que estamos observando actualmente en algunos de nuestros políticos. Utilizan las urnas y los votos solo para tener el poder más innoble e irracional de un ser humano y sacar lo peor que tienen, y lo más absurdo y kafkiano es que adornan sus argumentaciones irracionales y cargadas de odio con falaces mentiras, apoyados por tertulianos pagados e instituciones económicas y eclesiásticas que lo único que pretenden es mantener el estatus que tienen para estar por encima, como siempre, de una ciudadanía que lo único que quiere es bienestar, libertad y paz.

Como ciudadano, no entiendo cómo un ser humano, y menos un político, puede ir en contra de que el otro mejore, y cómo el poder les convierte en seres ruines y mezquinos

Toda esta reflexión viene a cuento porque, como ciudadano, no entiendo cómo un ser humano, y menos un político, puede ir en contra de que el otro mejore, y cómo el poder les convierte en seres ruines y mezquinos. Porque, analicemos, ¿no es ruin y mezquino no apoyar todo lo que llevaba detrás el real decreto ómnibus? Revalorización de las pensiones, ayudas a las víctimas de la dana y de los incendios forestales, ayudas a los más necesitados, aumento del SMI, impedir los desahucios de los más vulnerables, etc. Dejen de mentir. Basta ya. No busquen ni intenten con argumentaciones irreales y mezquinas su NO, pues detrás de este solo está su soberbia, su intento de destruir la democracia, de burlarse de las urnas. ¿O no es burlarse, señores, de la democracia y de los votos cuando Junts vota SÍ a las pensiones y vota NO a ayudar a los más necesitados ante los desahucios para que tengan una vivienda digna y no estén a expensas de los especuladores inmobiliarios? ¿Y no es burlarse de la democracia y de las urnas cuando los señores del PP y Vox votan NO, solo por el no, y cuando se les exige una explicación son tan innobles y mezquinos que no dudan en decir que si aprueban estas ayudas el Gobierno podría aguantar un año más? Es decir, el poder que les ha dado una parte del pueblo lo utilizan para destruir a la otra parte del pueblo, y a la vez utilizan, denigran y humillan a aquellos que les han votado, pues no solo no los han tenido en cuenta, sino que les empobrecen más, y todo lo hacen por devolver los favores de aquellas élites que les apoyaron para que tengan el poder para así conseguir ellas el verdadero poder: ser superiores y continuar estar arriba de una falaz, ruin y mezquina pirámide social, donde el pueblo siempre está debajo, siendo esclavo de los que están en la punta de esa pirámide. Señores del PP, Vox, Junts, UPN, dejen de ser innobles e irracionales. Tienen razón diciendo que el PSOE lo ha presentado todo junto, pero no hay ninguna de las propuestas que no beneficie a la ciudadanía y son un escudo social que ayuda y sirve para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía, sea de la ideología que sea. Por eso hay otras formas de actuar más nobles, y su NO lo único que demuestra es que su poder –que el pueblo les ha dado– lo utilizan para su beneficio y para demostrar la peor cara del político ser humano con un poder innoble, irracional y mezquino.

Ximo Estal es socio de infoLibre.