Llueve sobre mojado

Si bien ahora ha parado, el comienzo del año ha estado marcado por la lluvia, sobre todo en el sur del país (ánimo, Grazalema). Supongo que nunca llueve a gusto de todos, según el refrán, en cambio este primer bimestre lo ha hecho a gusto de nadie; es decir, llueve a disgusto de todos.

Desde la infancia, aun a falta de intereses conocidos que me hicieran entusiasta de la meteorología, me quedaba absorto ante el milagro de la predicción del tiempo tentado por la televisión en blanco y negro de aquel país gris. El anticiclón de las Azores se convertía en un elemento fijo del mapa como pudieran serlo las propias islas sobre las que se posaba implacable. Ya sabíamos que de su insistencia se derivaba la pertinaz sequía.

Estos días recuerdo con nostalgia aquella tozuda presencia de las altas presiones, porque el anticiclón se ha retirado dejando un pasillo libre para que los trenes de borrascas (cuyos nombres por orden alfabético van a agotar el abecedario en breve), con sus abundantes precipitaciones, afecten de lleno a la Península. Como propone algún chiste que circula por las redes, exijo a los que cantan a la virgen, que abandonen la célebre petición («Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva…»). Los negacionistas del cambio climático culpan a Pedro Sánchez.

Aprovechando, quizá, tanta agua caída, hay sobrados intentos para lavarle la cara al neofascismo y blanquearlo, por desgracia, se va normalizando

Aprovechando, quizá, tanta agua caída, hay sobrados intentos para lavarle la cara al neofascismo (fascismo blando se le llamó en tiempos), blanquearlo; por desgracia, se va normalizando. La ultraderecha crece también en España, como se ha visto en Extremadura y Aragón. IDA 7291, en la que se reúnen ignorancia e indecencia, tan patriota, premia al trumpismo, tan antiespañol. Demasiados ciudadanos votan democráticamente a un partido que está en contra de la democracia, votan contra sus intereses: contra las pensiones, la sanidad pública o los derechos de las mujeres... El bulo, la mentira y la calumnia se instalan en la colectividad, dominan el relato y el exabrupto sobre la verdad.

Parte de la derecha en teoría democrática se rebela antes de arrodillarse ante Vox. ¿Y la izquierda? Mientras Page y Felipe encuentran cada vez más acomodo en las propuestas del PP, y este en las de Vox, por ideología y por incomodar al Perro Sanxe, veremos qué ocurre con la propuesta de alianza amplia propuesta por Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid), que incluye a la izquierda soberanista. Habrá que recuperar la esperanza frente al derrotismo, porque siempre termina sucediendo algo parecido: mientras la derecha tiene claro el objetivo, que es controlar todos los resortes del poder, la izquierda se enreda en sus típicas divisiones. Llueve sobre mojado, o sea.

_______________________

José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.