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Mark Rutte, Europa y España

  • El plegamiento a la doctrina Trump impone un coste social devastador que debemos denunciar con indignación

José Luis Carpintero

El pliegue incondicional de los líderes europeos ante la agenda de Donald Trump, con Mark Rutte como su ejecutor más dócil y aventajado, no es pragmatismo diplomático: es una claudicación ideológica y un acto de vasallaje político que dinamita los cimientos de la paz y la soberanía en el continente. Desde la perspectiva del pacifismo de la izquierda europea, la sumisión de esta tecnocracia a los dictados de Washington es la constatación de una traición. En lugar de erigir una Europa que actúe como contrapeso diplomático y defensora de la desescalada, líderes como Rutte han preferido convertir al continente en el patio trasero y el cajero automático del complejo militar-industrial estadounidense. Rutte aplica una cínica doble vara: obediencia ciega hacia arriba y puño de hierro hacia abajo. Su humillación pública a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para proteger el relato de los bombardeos estadounidenses desde bases en Italia, es el reflejo de un lacayo institucional que prefiere dejar expuesta a una aliada europea antes que contrariar a sus verdaderos jefes en Washington.

Bajo la batuta de Rutte y la complicidad de las capitales europeas, los lobbies armamentísticos de EEUU han logrado capturar el debate público implantando una narrativa tóxica: la de que la guerra es inevitable y la paz es una quimera. Al ridiculizar cualquier intento de pilar defensivo europeo autónomo como "la nada", estos líderes de rodillas asumen el marco mental de Trump. El plegamiento a la doctrina Trump impone un coste social devastador que debemos denunciar con indignación en tanto que para satisfacer el apetito voraz de las multinacionales de las armas y cumplir con las exigencias atlánticas, la tecnocracia europea está dispuesta a normalizar una economía de guerra permanente.

Se desmantela el modelo social europeo para transferir riqueza pública europea y financiar la maquinaria de destrucción de un imperio ajeno

El resultado es una estafa financiera piramidal a costa del ciudadano europeo: se exige aumentar el gasto militar al 2% o más del PIB, pero como estos mismos dirigentes boicotean la creación de fondos comunes con cláusulas de soberanía, el dinero se desvía en bloque a comprar cazas y sistemas de armas estadounidenses.

Cada euro que Rutte y los líderes subordinados desvían hacia contratos opacos de mantenimiento, licencias de software y sensores controlados desde el Pentágono, es un euro que se le roba a la sanidad pública, a las escuelas, a la vivienda y a la transición ecológica. Se desmantela el modelo social europeo para transferir riqueza pública europea y financiar la maquinaria de destrucción de un imperio ajeno. Los ejércitos europeos se convierten de facto en franquicias militares de Washington que operan con armas cuyo software y componentes críticos pueden ser desactivados o restringidos unilateralmente por Estados Unidos si los intereses geopolíticos de la UE no coinciden con los de la Casa Blanca. Es una soberanía de cartón piedra.

La izquierda europea y el ideal pacifista no pueden ser cómplices de este modelo de subordinación armada. Personajes como Mark Rutte no administran la seguridad de Europa, administran su sumisión ideológica y económica. El rearme que promueven no protege a las sociedades; protege los márgenes de beneficio de Lockheed Martin y Boeing a costa de la paz global y los derechos sociales del continente.

Frente a la docilidad de una clase política europea que agacha la cabeza ante Trump, urge levantar una alternativa de seguridad democrática: frenar en seco la captura corporativa de las instituciones, congelar la influencia de los lobbies de armas e imponer cláusulas sociales que impidan que el delirio belicista se pague con la dignidad de las mayorías sociales.

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José Luis Carpintero es socio de infoLibre.

José Luis Carpintero

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