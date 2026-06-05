Neruda, brillante; "Figuras" farsantes

Pablo Neruda fue un brillante enamorado de la palabra y cultivó lindamente la belleza verbal. En Confieso que he vivido, el Nobel chileno hace un espléndido elogio a las palabras. He aquí unas líneas: "Las palabras... Me prosterno ante ellas... Las amo, las persigo, las limpio, las pelo, las muerdo, las bebo, me las zampo, las disfruto... Una idea entera se cambia porque una palabra se cambió de sitio.... Todo está en la palabra".

En lo literario, Neruda tenía razón. Pero los gobiernos, los políticos y 'personajillos' de otras especies, que sólo leen el Marca, aprendieron a disfrazar las palabras para hacer con ellas un uso truculento en muchas de las frases y mensajes que lanzan a la ciudadanía, que consideran ignorante y manipulable. Veamos algunos ejemplos:

- Divorcio: fue trucado por un cese temporal de la convivencia (Casa Real).

- Contabilidad B: era una contabilidad extracontable, según Luis Bárcenas, exsenador por Cantabria y extesorero general del PP.

- Llamamiento a la movilización: Con la frase "el que pueda hacer, que haga", ¿Aznar está invitando a todos y togas a derrocar un Gobierno utilizando resortes No constitucionales?

- Protocolos médicos que ocasionaron 7.291 muertes en geriátricos madrileños: solo eran borradores para actuar durante el covid, según Ayuso presidenta de la CAM.

- Desahucio: ahora es un procedimiento de ejecución hipotecaria (Banco España).

- Recortes: fueron reformas estructurales en sanidad, educación, etc.(M.Rajoy) .

- Subida del IVA: un gravamen adicional, lo dijo el exministro De Guindos.

Nos toca, a la ciudadanía, empezar a llamar a las cosas por su nombre

- Subida de impuestos: un recargo temporal de solidaridad, según ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

- Recesión: solo fue un crecimiento negativo (P. Solbes, exministro de Economía).

- Rescate bancario: una línea de crédito en condiciones ventajosas (M. Rajoy).

- Amnistía fiscal: fueron medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas (exministro Montoro).

- Incumplir lo prometido: solo fueron algunos cambios de opinión (P. Sánchez)

- El narco M. Dorado: solo era un contrabandista que lo subía en su yate (A. N. Feijóo)

- Violencia machista: solo existe la violencia intrafamiliar, según S. Abascal-Vox

La lista podría ser más larga, pero quiero concluir con las dos truculencias más indignantes que estas grandes "figuras" nos han querido colar pensando que somos algo bobos.

La primera fue el mayor disparate que salió de la mollera de la ministra Báñez, al intentar hacernos creer que la emigración forzosa de los jóvenes españoles era laboralmente "una movilidad exterior voluntaria".

La segunda locura tragicómica nos la dio la señora de Cospedal en aquella intervención memorable con la que pretendió convencer a toda España de que el sueldazo asignado a Bárcenas no fue una mordaza encubridora por los buenos servicios prestados, sino una "indemnización en diferido en forma de simulación".

Conclusión.- Todas estas "lumbreras" creen que están hablando con zoquetes. Desde luego, muy listos no somos, pues esos trucos les dan resultado. Nos toca a la ciudadanía empezar a llamar a las cosas por su nombre para que, como quería Neruda, todo vuelva a estar en la palabra.....y no en el engaño.

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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.