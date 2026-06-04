La muerte de Satrapi deja en shock a la Feria del Libro de Madrid: “‘Persépolis’ debería ser lectura obligatoria"

Resulta ciertamente conmovedor comprobar cómo una noticia luctuosa va expandiéndose a lo largo de la Feria del Libro de Madrid una mañana de jueves cualquiera. Desde la caseta 1, allá por la entrada de la calle O'Donnell, al inicio del paseo de coches, el boca a boca va haciendo su trabajo hasta el extremo opuesto de manera lenta pero constante. Acaba de morir Marjane Satrapi, la autora de esa obra totémica que es Persépolis (2000-2003), y el parque de El Retiro oscila del estupor de quienes conocen la mala nueva en tiempo real a la tristeza que brota al tratar de poner palabras a una despedida apresurada.

"Me dejas en shock", reconoce a infoLibre Jaime Martín Irusta, librero de The Comic Co. y experto en novela gráfica al conocer la noticia por este periodista. "Es un día triste para el mundo del cómic, ella fue una pionera", alcanza a añadir. Tras una breve pausa, recuerda que la adaptación cinematográfica de Persépolis, dirigida por Vicent Paronnaud, fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2007, donde a punto estuvo de llevarse también la Palma de Oro. "Y eso que es una película de animación", apostilla.

Martín tiene colocados en su mostrador de la caseta 45 varios ejemplares de Persépolis y de Maus (Art Spiegelman, 1990-1991), "las dos novelas gráficas más famosas de la historia", que se siguen vendiendo tantos lustros después de su publicación durante todo el año en las librerías y, por supuesto, a lo largo de estas dos semanas feriadas en El Retiro: "Parece mentira que haya gente que no las tenga, porque las hemos vendido mucho".

Parece mentira que haya gente que no tenga 'Persépolis' y 'Maus', porque las hemos vendido mucho Jaime Martín Irusta

Efectivamente, Persépolis, publicada originalmente por entregas entre los años 2000 y 2003, está en el escaparate de no pocas librerías en la feria. "Esta y Maus son las dos novelas gráficas que se venden siempre. En la librería tenemos al menos dos ejemplares, invariablemente", señala Covadonga, de la Librería Modesta (caseta 110), quien destaca, aparte de la temática, las "ilustraciones espectaculares". "Me da mucha pena que se haya muerto, no tenía ni idea", admite a este redactor, que avanza por el paseo de coches, parece ser, llevando consigo la funesta noticia.

Claro que ya hay quien se ha enterado del deceso y está justo comentándolo cuando aparecemos. Se trata de Beatriz Martín Ballesteros, de la Librería Balqís, especializada en Oriente Medio y África, en El Retiro ubicada en la caseta 59. "Hoy es un día muy triste para nosotras", reconoce a este diario, mientras cierra la puerta trasera de su stand para que podamos ver un gran vinilo de Marjane Satrapi pegado en la pared "a modo de talismán". "¿Quién me iba a decir que me iba a despertar hoy con esta mala noticia?", lamenta.

Yo hice Filología Árabe, pero leer 'Persépolis' súper jovencita, cuando me lo regaló mi madre, fue el inicio de mi amor por Irán y la literatura iraní Beatriz Martín Ballesteros

Y continúa la librera: "Yo hice Filología Árabe, pero leer Persépolis súper jovencita, cuando me lo regaló mi madre, fue el inicio de mi amor por Irán y la literatura iraní. Aparte, Bordados mola un montón, pero se parece demasiado a Persépolis, que sin ninguna duda es el mejor. Por su parte, Pollo con ciruelas, libro del que también hicieron una película, sorprende porque, de repente, más allá del mundo femenino, el protagonista es un músico y la relación que tiene con su instrumento. Aparte, tiene también algún cómic infantil, algo que no todo el mundo sabe: Los monstruos tienen miedo de la luna y Ajdar. Por último, coordinó el proyecto gráfico Mujer vida libertad, con varios autores, sobre la revolución feminista en Irán desencadenada tras el asesinato de Mahsa Amini en 2022. En definitiva, Satrapi, siempre en mi equipo".

Casi tan emocionada como su colega se muestra Alina Zarekaite, de La Fabulosa (caseta 99), una de las múltiples librerías que tienen Persépolis en lugar destacado de su escaparate. Justo por eso nos acercamos a preguntar. "Nos acabamos de enterar de su muerte, tan joven", cuenta emocionada a infoLibre. "Persépolis es un cómic clásico con la misma importancia de Maus", insiste, sin saber que ya son varios los compañeros del gremio que han establecido esta comparación: "Además, ha sido muy importante para narrar y acercar la realidad de Irán al resto del mundo, y esta obra ha servido de puerta de entrada para que muchísima gente se acerque a este género. Tiene otros cómics; a mí Bordados me fascina, porque también son historias de mujeres y sirvió para romper con muchos estereotipos".

Ha sido muy importante para narrar y acercar la realidad de Irán al resto del mundo Alina Zarekaite

"Me da mucha pena que ya no vaya a haber nada más de ella", asegura, ya con la voz entrecortada y los ojos humedecidos: "Todos los años vendemos algún ejemplar de Persépolis aquí. A la gente le han hablado del cómic o ha visto la película, es un fondo de armario, un long seller. Supongo que ahora se venderá más, desgraciadamente siempre es así".

"Nosotros lo pedimos como libro de fondo de catálogo, como puede ser Crimen y castigo", tercia Miguel Palacio, de Sin Tarima Libros (caseta 115), quien califica Persépolis como un "clásico contemporáneo maravilloso para lectores jóvenes" por esa manera que tiene Satrapi de contar su propia vida y la represión en Irán: "Es muy recomendable para cualquiera con un mínimo de interés por el mundo".

Llegamos a la caseta de Reservoir Books, la editorial española de Satrapi y está al final del recorrido, al otro extremo de la feria. No hay allí nadie que pueda atendernos en ese momento, pero se soluciona con un par de telefonazos y en cuestión de minutos recibimos estas palabras del director literario del sello, Jaume Bonfill: "Nos invade una tristeza devastadora al tener noticia de la muerte de Marjane Satrapi. Empezamos a conocer su historia hace casi 25 años, al mismo tiempo que el resto del planeta. Desde hace poco más de siete, la hemos podido conocer un poco más, publicando su obra en Reservoir Books, en castellano, catalán y euskera. Y también hemos conocido mejor a Marjane, la ciudadana. Persépolis, Bordados, Pollo con ciruelas y Mujer vida libertad han iluminado nuestro conocimiento acerca de la historia reciente de Irán y del mundo, pero sobre todo acerca de qué significa ser una persona rebelde que no acepta la injusticia ni la desigualdad".

Marcó un antes y un después en la relación de la mujer con el cómic Montserrat Terrones

Acto seguido llega también la respuesta telemática de Montserrat Terrones, editora de Garbuix Books, "alucinada con la noticia", pues Satrapi "tiene un papel muy importante en el cómic desde la salida de Persépolis, ya no solo por la calidad de la obra y el tema tratado, sino porque marcó un antes y un después en la relación de la mujer con el cómic". Esto se debe, explica, a que tuvo un "impacto súper importante" y demostró a las autoras que podían hacer una obra de ese tipo, cuando para nada estaban acostumbradas a ello. A las autoras de su generación y posteriores les "abrió un horizonte de expectativas y les dio el mensaje de que ellas también podían hacerlo, algo de indudable valor para las mujeres y el mundo del cómic".

"Ya solo por esto tendría que pasar a la historia, pero luego está su increíble obra", apostilla Terrones, mientras Héloïse Guerrier, autora y editora de la editorial Astiberri añade a través de un breve y sentido mensaje de texto para infoLibre: "Es una tristeza infinita. Marjane Satrapi revolucionó el cómic mundial con su autobiografía Persépolis en el año 2000, que fue todo un hito. Abrió caminos en el campo creativo, demostrando que el cómic podía explorar nuevas posibilidades, en la estela de Maus o de La ascensión del gran mal. Pero, sobre todo, contribuyó a que cambiara la percepción de la realidad de las mujeres iraníes".

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Toca emprender el regreso al punto de partida, con lo que hay que recorrer de vuelta todo el kilómetro lineal que se alarga la feria. Hay que aprovechar el paseo para recabar algunos testimonios más, de manera que nos fijamos en los libros expuestos y, cuando aparece Persépolis, procedemos. Así llegamos a Sergio Bang, de la Librería Grant (caseta 217): "Me he enterado hace diez minutos y me ha entrado mucha tristeza, porque es una autora que significa muchísimo, no solo para el mundo de la literatura y el cómic, sino por las historias que cuenta y cómo las cuenta. En Persépolis, de hecho, habla de una situación de hace 30años que podría perfectamente haber dibujado ayer, por eso es un clásico contemporáneo que permanecerá, también porque narra de manera muy fácil un mensaje muy complejo. Los libreros y libreras la recomendamos mucho, es uno de los títulos fundamentales en nuestras librerías. Estamos muy afectados".

En nombre de Alcalá Cómics (caseta 52), Jesús habla de Satrapi como una "autora muy reconocida mundialmente, que ha puesto en jaque todo el sistema de ciertos países donde la mujer es un objeto más que una persona". "Todo el mundo ha conocido la verdadera realidad de Irán gracias a ella, y se ha avanzado mucho para que la mujer en ese y otros muchos países tenga algún tipo de presencia", añade, haciendo de nuevo la comparación que se ha ido repitiendo toda la mañana: "Al hablar de novelas gráficas las primeras que te salen son Maus, porque fue el primer cómic que se llevó el Pulitzer, y luego Persépolis, que ha marcado mundialmente y te abre los ojos".

Justo al lado está el espacio de Atom Cómics (caseta 55), donde Aida cuenta a infoLibre que ya lo tenían expuesto desde el comienzo de la feria, de manera que la noticia del fallecimiento de Satrapi les ha dejado desconcertados mientras abrían el puesto. "Persépolis debería ser lectura obligatoria para todo el mundo", afirma la librera, que remata este paseo oscilando entre el plural mayestático del “nosotras” a la primera persona del singular del “yo”, lo cual demuestra, precisamente, el alcance del mensaje de la autora iraní: "Fue lectura obligatoria para mí en el instituto y es de lo mejor que he leído, porque te enseña muchísimo, no solo desde la perspectiva de una mujer iraní, sino desde la perspectiva de una mujer sea de donde sea. Todas sus obras giran en torno a nosotras y eso ha podido empoderar a muchas jóvenes, incluyéndome a mí misma".