Unai Sordo presenta ‘Al Norte’ en Madrid junto a Jesús Maraña y Aida Dos Santos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, presenta este jueves 4 de junio en Madrid su primera novela, Al norte, publicada por Hoja de Lata. El acto tendrá lugar a las 20:00h en la Biblioteca Eugenio Trías, situada en el parque de El Retiro. La presentación contará con la participación de la escritora y politóloga Aida dos Santos y con el director de infoLibre, Jesús Maraña.

Unai Sordo novela “el desamparo, el desarraigo, la vulnerabilidad y la venganza de la clase trabajadora” Ver más

En Al Norte Sordo debuta en la ficción con una historia atravesada por algunas de las cuestiones que han marcado su trayectoria sindical: el mundo del trabajo, la precariedad, la salud laboral, las migraciones y las transformaciones sociales provocadas por los grandes cambios económicos.

La novela retrata tanto la emigración interior española durante los años del desarrollismo como las migraciones actuales hacia territorios en los que las grandes corporaciones imponen sus propias reglas. A través de este recorrido, el autor se acerca a la memoria obrera, el desarraigo y las nuevas formas de explotación laboral.

En una entrevista con infoLibre, Sordo explicó que este libro “es una forma de contar de otra manera las cosas que he vivido por mi actividad sindical”. La presentación servirá para conversar sobre esa mirada literaria al trabajo, la desigualdad y los conflictos sociales contemporáneos.