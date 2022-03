Me empieza ya a cansar el rosario de eufemismos que se utilizan por parte de quienes se sitúan más a la izquierda —los que moralmente se sienten superiores al resto de mortales—, para, amparados en su cobardía y puerilidad, no declarar sus verdaderas intenciones diciendo las cosas por su nombre.

El "no a la guerra" que esgrimen es en realidad un "no a la OTAN" y un "no a EEUU". ¿Por qué no se atreven a decirlo a las claras? Porque en mi opinión no quieren ser confundidos con la ultraderecha profascista y pronazi ya que para ellos Hitler aventaja en inmundicia y maldad a Stalin...

Para mí que siguen anclados en el tradicional izquierdismo infantiloide de los bloques antagónicos y aún no se han enterado de que el Pacto de Varsovia pasó a mejor vida.

No creo que nadie en su sano juicio esté a favor de la guerra como sistema para la resolución de conflictos, pero desde que un tal Jesús de Nazaret afirmó venir a traer la guerra y no la paz parece que todas las religiones se han abonado a la matanza para obtener fieles, secuaces y adeptos... (la iglesia ortodoxa rusa es fiel aliada de Putin).

¿Por qué los del "no a la guerra" no dejan de confundir y dicen la verdad, la única verdad posible? ¿Por qué no escriben en sus pancartas un NO A LA INVASIÓN RUSA, que es la única verdad palmaria e incuestionable? o ¿es que ahora va a resultar que el agredido es el agresor, que el invadido es el invasor?

Demasiado me recuerda esta equidistancia, esta eufeminización del lenguaje a los mismos que culpabilizan a la mujer y a los niños puros e inocentes de provocar la lascivia de sus maltratadores y de los frailes pederastas. (Y por supuesto me recuerdan también a las proclamas populistas en favor de la libertad en abstracto versus comunismo...).

Por esa misma regla de tres, yo mismo podría decir en estos momentos aquí y ahora que el pacifismo izquierdista es la guerra y que su lavado de manos como Poncio Pilatos es un posicionamiento a favor de Putin.

¿O es que Putin aún sigue siendo un fiel servidor de la KGB soviética? No confundamos, por favor: ningún tirano tiene ideología.

* Javier Herrera es socio de infoLibre.