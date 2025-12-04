Oda del 'sin embargo'

Camino por Oporto al final de la tarde, cuando el bullicio de la ciudad se va apagando, entre el colapso aún de transeúntes, obras abiertas, autobuses que cruzan y un sonido descendente y metálico en los comercios del centro. Todo parece recogerse y, sin embargo, el aire se llena ahora de esa luz del día, que tiñe las colinas junto al Duero…

El aroma del mar, que el viento arrastra, se mezcla con olor a castañas asadas y natas con canela y vino.

Llegan noticias de España.

Gracias a la comisión de investigación sobre la dana hemos sabido que, en Valencia, desde las 09:00h, morían personas ahogadas por el barro; mientras, Mazón, sin embargo …

… El fallo sin sentencia del fiscal general y, sin embargo, el fallo… Y los cursos, la dirección de tesis de un “abogado cualquiera”; la auténtica revelación de secretos …

… A la pareja de Ayuso se le acusa, entre otros, de los delitos de falsedad documental y fraude fiscal. Según acredita Hacienda, defraudó 350.951 euros con el negocio de las mascarillas; en ese tiempo, sin embargo, en las residencias de Madrid de Ayuso: 7.291 personas fallecieron sin ser trasladadas a un hospital para recibir la asistencia necesaria.

para recibir la asistencia necesaria. Ayuso alerta: “ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez”. ETA ya, sin embargo …

… El 25 de noviembre aún se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, sin embargo, aún hay quien se pregunta por qué eso de la igualdad y para qué el feminismo .

. Bulos, noticias falsas; infoLibre, sin embargo…

Porque necesitamos aprender a esperar y aprender a llegar, hay 'sin embargos' en los que conviene detenerse

Comienzo a cruzar el puente de Don Luis I y desembarca en mí la poesía de Luis –García Montero–: “La luz del sol vuelve a la tierra / como mis ojos volverán / cuando llegue la noche / al telescopio (…) / ya no hay libros sagrados, / la ciencia y la conciencia / tienen buenas ideas, sus derechos / la libertad, la paz. / Y sin embargo…

Porque necesitamos aprender a esperar y aprender a llegar, hay 'sin embargos' en los que conviene detenerse. Es desde ellos esa visión completa de las cosas, que nos permite –en su contraposición– ver carencias y aunar esfuerzos, para progresar haciendo democracia.

_______________

Elena Sánchez es socia de infoLibre.