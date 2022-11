Paremos ya la guerra y crisis hipotecaria con hipotecas flexibles

Desde luego si no somos nosotros la ciudadanía los que protestemos, preparamos y propongamos ideas y soluciones a esta nueva crisis con la inesperada y traicionera subida de tipos de interés sin ofrecernos alternativas y soluciones paralelas, la tenemos clara como estamos viendo.

Parece inconcebible que se hayan unido casi todos los partidos políticos, las instituciones que debían y deben de intervenir como mínimo, el Banco de España BE, la Comisión Nacional de la Competencia CNMC, el propio Ministerio de Consumo, y como no el propio sistema bancario, el máximo beneficiario de tenernos en sus manos y decidir a quienes les perdonan la vida económica, en la parsimonia de dejar ver qué pasa y cuan hundida está la economía y con ello la mayoría de ciudadanos afectados por las hipotecas variables. Sin contar el freno y las consecuencias posteriores sobre la economía nacional.

A buen seguro a las entidades bancarias con solo especular; cuando, cómo y a quiénes aplican las subidas, ya tienen esos suculentos beneficios que alardean en sus recientes cuentas de resultados, sin tener necesidad de buscar negocio en nuevas hipotecas solo elegir cada vez más a quienes les prestan.

Es totalmente falso que no existan alternativas válidas de aplicación inmediata que bloquearían, paralizarían y ofrecerían nuevas perspectivas y soluciones a la actual crisis de subida de tipos, y lo escribe un agente de la propiedad inmobiliaria, perito tasador, gestor hipotecario en activo, tras más de 50 años en el sector vivienda, VPO, posteriormente mejorada con la VPT, agente de la SPA, y de diferentes plataformas bancarias. Que ha vivido al menos 4 o 5 crisis similares aunque distintas.

Se vuelve a errar históricamente en el mismo error (...) culpabilizando ingenuamente a las hipotecas de consumo de vivienda, cuando la verdadera y real causa fue la irrupción de las inmobiliarias de los bancos

Me indigno porque se vuelve a errar históricamente en el mismo error que en la última, cerrada en falso, culpabilizando ingenuamente a las hipotecas de consumo de vivienda, cuando la verdadera y real causa fue la irrupción de las inmobiliarias de los bancos que fueron a por todas, inflaron precios, se financiaron al 100 % la compra de solares y lo reventaron todo. Encima fueron rescatados con recursos públicos, sus inmobiliarias son dueñas y señoras del mercado, ejerciendo una competencia desleal brutal de posición dominante con sus bancos matrices, que ha acabado con la mayoría de las pymes, promotoras constructoras. Por desgracia las autoridades competentes se lo permiten.

Soluciones: En diferentes etapas nos hemos movido con modalidades hipotecarias existentes en el mercado, que han sido y son totalmente útiles y apropiadas para situaciones como la actual, más ya con el avance del control notarial de información previo para la firma de hipotecas, modalidades que pueden ustedes mismo comprobar rebuscando en internet por ejemplo y aquí se explicitan.

Verán que entre otras modalidades e hipotecas flexibles, se encuentran:

1) La hipoteca blindada, idónea para la actual situación simplemente reconvierte el préstamo en cuota fija llevando la posible o bajada posterior de intereses al plazo final alargando o recortando la vida del mismo. Así de sencillo, ello no llevaría absolutamente ningún problema su aplicación y si no es así que se lo digan a un servidor, de verdad.

Incluso la propia banca no perdería absolutamente nada, al contrario la morosidad no aumentaría alarmantemente como se prevé por la subida de tipo, y sus balances se mantendrían limpios y saneados por esta causa. No tendrían que cribar a quien sí y a quien no le perdonan la vida económica, independientemente que siempre esta ese código de buenas prácticas bancarias para casos extremos que siempre se producen.

Esta medida es muy simple sencilla y fácil, nuestra agencia siempre la ha recomendado a la hora de firmar hipotecas, pero incomprensiblemente la mayoría de entidades ya no las ofrecen y peor aún las obvian en momentos críticos y oportunas como la actual.

No termina aquí ni mucho menos, existen muchas más vías y alternativas para frenar esta locura que se avecina. Alternativamente tienen también.

2) La hipoteca con cuota final: consiste en llevar sobre un 30%, al final del préstamo, con lo que desaparecería también la subida al aplazarse y diferirse esta parte de la hipoteca.

3) Cuota creciente: consiste en reducir durante la mitad del periodo del préstamo la cuota prevista para ir aumentando sobre el 2% anual, lo que resulta insignificante comparado con ese 30% mínimo que los bancos quieren establecer que soporten sus hipotecados más solventes sin tener en cuenta las previsiones con las que cuenta ese cliente, para no recibir este aumento disparatado.

4) Interés rate only: hipoteca en la que solo se pagan intereses y al final se paga toda la hipoteca.

5) Hipoteca flexible: es la que actúa como una cuenta de crédito, se fijan unas cantidades mínimas, y según las necesidades del hipotecado las utiliza.

6) Otras hipotecas y productos vinculados: por otro lado existen opciones complementarias en la que se puede paralizar el pago del principal o de toda una hipoteca temporalmente por causas laborales, enfermedades oct.-.

7) Seguros: hoy en día la mayoría de entidades realizan ya seguros para alquileres al igual que se están desarrollando para cubrir el pago o paralizar hipotecas

Como ven existen muchas alternativas reales para su aplicación inmediata sin dilación por el gobierno, con solo un decreto ley que amplié la actual ley sobre subrogaciones y modificaciones hipotecarias, la de créditos inmobiliarios y el de protección de deudores hipotecarios y buenas practicas bancarias. O bien que las instituciones competentes y las entidades bancarias actúen como deben, incluso en beneficio propio y del interés general de la economía, ya que actualizándose el sistema bancario, modernizarían formulas que seguirían activando la economía paralelamente a las circunstancias imperantes.

Y desde luego no crean que el actual proyecto de ley de vivienda resuelve absolutamente nada ni prevé soluciones a los problemas reales y actuales que están gravemente afectando al acceso a la vivienda ni en propiedad ni en alquiler al contrario los enmaraña aún más.

Si compartes esta petición, firma en aquí.

______________

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre