¿Qué es y qué pasa con el TC?

Según Wikipedia, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional español, intérprete supremo de la Constitución española y solo sometido a esta misma y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es autónomo con respecto a los demás poderes del Estado, incluido el poder judicial.

Hace años, cuatro o más, que la renovación de este organismo está bloqueada o suspendida o congelada o como quiera llamarlo cada cual. Por mi parte, soy un completo analfabeto de todas estas fabulaciones con las que continuamente nos obsequian oralmente y/o visualmente tanto los partidos como determinada prensa con sus publicaciones de lo que dice, opina o deja de hacer la clase privilegiada perteneciente a los órganos de dirección de todo este tipo de instituciones.

Como decía, soy neófito total cuando se trata de entender toda esta historia de los máximos órganos estatales, no entiendo qué persigue el sistema político, no entiendo qué persigue el sistema judicial, no entiendo por qué los ciudadanos tragamos con todo.

Me gustaría que alguien con los suficientes conocimientos, y no me refiero a aquellos que pretendemos entender de todo, sino alguien que realmente esté capacitado para hacernos ver y entender la realidad actual, me explicara si no renovar los cargos vencidos, caducados o como prefiera nombrarlos, altera el orden constitucional, infringe algún tipo de normativa, decreto, ley o lo que sea, o bien es la puerta abierta a la que todos, y repito todos, los ciudadanos dejemos de cumplir la normas vigentes. Por favor, políticos y demás implicados, abstenerse.

Josep Sanfeliu es socio de infoLibre.